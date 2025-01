L'Erede: il trailer italiano ufficiale del thriller d'autore in arrivo al cinema

News Cinema

Teodora Film porta nei cinema dal 20 febbraio il nuovo film del regista di L'affido, Xavier Legrand. Ecco trailer e trama di L'erede.

Con il suo primo film, L'affido, il francesce Xavier Legrand ha vinto il Leone d'Argento per la migliore regia e anche il premio per la migliore opera prima, oltre che quattro César (compreso quello come miglior film) su dieci candidature. Ora, a otto anni da quel fortunato esordio, Legrand torna con un nuovo film, un provocatorio thriller d'autore che si intitola L'Erede e che vedremo al cinema dal 20 febbraio distribuito da Teodora. Questa la trama ufficiale del film:

Ellias Barnès ha poco più di trent’anni ed è il più acclamato stilista di Parigi. Proprio nel momento culminante della sua carriera, tuttavia, è costretto a tornare a Montréal per i funerali del padre, con cui non aveva più rapporti da tempo. In un crescendo di suspense finirà per scoprire il terribile segreto che l’uomo nascondeva e che segnerà per sempre anche il destino di Ellias.