L'emozionante trailer dell'omaggio a William Friedkin della Cinémathèque, che gli dedica una retrospettiva

Sono come al solito i francesi, da sempre suoi grandi estimatori, i primi a dedicare una retrospettiva alla Cinémathèque, dal 17 aprile al 3 maggio, al cinema di William Friedkin, il regista premio Oscar scomparso l'anno scorso. Ecco l'emozionante trailer.

Anche in questo caso i cinefili francesi ci hanno battuto: sono loro, com'è giusto e logico, a presentare in una retrospettiva alla Cinémathèque l'omaggio al regista premio Oscar WIlliam Friedkin, scomparso il 7 agosto 2023. Se diciamo che è giusto è perché i critici francesi, in generale, sono stati i primi a riconoscere la grandezza del cinema del regista di Chicago, accogliendolo con entusiasmo e approfondendo la sua opera, quando qua da noi quasi all'unanimità era considerato con malcelato disprezzo o morbosa curiosità, ancora fino ai tardi anni Novanta (e chi scrive, assieme al Noir in Festival, può attribuirsi il merito di avere rilanciato l'interesse critico per il suo lavoro in Italia). Se dunque siete a Parigi dal 17 aprile al 3 maggio non potete perdervi questo evento, preannunciato da un bellissimo ed emozionante trailer, come le indimenticabili immagini dei capolavori di William Friedkin, accompagnato dalle musiche composte dai Tangerine Dream per il suo film che lui stesso amava di più, Il salario della paura, coi volti dei suoi celebri protagonisti. Qua il programma della retrospettiva: https://www.cinematheque.fr/seance/40731.html

William Friedkin - Bande-annonce from La Cinémathèque française on Vimeo.