L'ascolto ad Alice nella Città: presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti

L’ascolto è il terzo capitolo realizzato da Giorgio Diritti nato dall’osservazione delle giovani generazioni, la loro solitudine e le difficoltà di crescere nella società odierna. Disponibile a partire da oggi, mercoledì 15 ottobre, in esclusiva su RaiPlay.

Debutta oggi in apertura di Alice nella Città, nella sezione Onde Corte - Proiezioni Speciali, L’ascolto, il nuovo cortometraggio firmato da Giorgio Diritti. L'opera, disponibile da mercoledì 15 ottobre in esclusiva su RaiPlay, è stata realizzata nel contesto del corso di alta formazione cinematografica Bottega XNL - Fare Cinema ed è una produzione Aranciafilm con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, Fondazione di Piacenza e Vigevano e XNL Piacenza. Il progetto è sostenuto anche dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission.

Il regista Giorgio Diritti sottolinea come il tema centrale del cortometraggio rappresenti una necessità urgente del nostro tempo: "Non è un caso che in Italia sia stata istituita quest’anno la Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori". La ricorrenza, introdotta il 9 aprile 2025 con la legge n. 104 del 4 luglio 2024, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di dare voce ai bambini e agli adolescenti in ogni ambito della vita quotidiana, riconoscendo il diritto all’ascolto come elemento essenziale per la loro crescita e partecipazione consapevole.