L'ascolto ad Alice nella Città: presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti
L’ascolto è il terzo capitolo realizzato da Giorgio Diritti nato dall’osservazione delle giovani generazioni, la loro solitudine e le difficoltà di crescere nella società odierna. Disponibile a partire da oggi, mercoledì 15 ottobre, in esclusiva su RaiPlay.
Debutta oggi in apertura di Alice nella Città, nella sezione Onde Corte - Proiezioni Speciali, L’ascolto, il nuovo cortometraggio firmato da Giorgio Diritti. L'opera, disponibile da mercoledì 15 ottobre in esclusiva su RaiPlay, è stata realizzata nel contesto del corso di alta formazione cinematografica Bottega XNL - Fare Cinema ed è una produzione Aranciafilm con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, Fondazione di Piacenza e Vigevano e XNL Piacenza. Il progetto è sostenuto anche dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission.
Il regista Giorgio Diritti sottolinea come il tema centrale del cortometraggio rappresenti una necessità urgente del nostro tempo: "Non è un caso che in Italia sia stata istituita quest’anno la Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori". La ricorrenza, introdotta il 9 aprile 2025 con la legge n. 104 del 4 luglio 2024, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di dare voce ai bambini e agli adolescenti in ogni ambito della vita quotidiana, riconoscendo il diritto all’ascolto come elemento essenziale per la loro crescita e partecipazione consapevole.
L’ascolto rappresenta il terzo capitolo di un percorso che Diritti dedica alle nuove generazioni, affrontandone l’isolamento, le fragilità e le sfide del presente. A precederlo, Zombie, presentato alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, e In famiglia, proiettato al Taormina Film Festival nel 2022. L'ascolto racconta il lavoro di Emma, una psicoterapeuta dell’infanzia e dell’età evolutiva. È una signora di sessant’anni con un sorriso leggero e lo sguardo dolce che accoglie nel suo studio ogni giorno bambini e adolescenti. Dal dialogo con loro, dai silenzi, dalla “terapia” con le sabbie, emergono le loro emozioni, le solitudini, la loro rappresentazione dei sogni e della realtà. Tra le parole traspare lo smarrimento, il desiderio di appartenenza a una società in cui si sentono spesso soli e inadeguati, anche a causa di genitori poco affettivi.
Nel video qui sotto, il nostro incontro con Giorgio Diritti per parlare della sua esperienza alla direzione del cortometraggio.