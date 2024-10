L'acqua, il cinema e Roma: presentati un contest e una rassegna che uniscono questi tre punti

News Cinema

ACEA, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha promuove due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione della Festa del Cinema. Ecco di cosa si tratta.

Un contest dal titolo “I mille volti dell’acqua”, e una retrospettiva che si chiama “Gocce di cinema”: sono le due iniziative di ACEA, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, che si terranno nel corso della Festa del Cinema di Roma 2024 e che mirano a raccontare l’elemento acqua attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi.

Questo progetto che unisce l'acqua, il cinema e la città di Roma è stato presentato oggi da Virman Cusenza, direttore comunicazione ACEA, Mario Sesti, critico e responsabile comunicazione del Centro Sperimentale, Francesca Via, direttrice generale di Fondazione Cinema per Roma, e Jacopo Mosca, ufficio cinema della Festa del Cinema di Roma nel corso di una conferenza stampa durante la quale tutti e quattro i relatori hanno sottolineato il rapporto viscerale che lega l’acqua all’immaginario del cinema e il fatto che Roma, Regina Aquarum e capitale della tradizione acquedottistica, è davvero il luogo ideale per celebrare questo legame.

Ma andiamo a vedere di cosa si tratta, nel dettaglio delle due iniziative.

I mille volti dell’acqua

Nato dalla collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il contest I mille volti dell’acqua è dedicato a cortometraggi inediti che narrano l’elemento acqua con gli strumenti della fiction, del documentario o dell’animazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica al recupero, al riciclo e al riuso della risorsa idrica, in coerenza con le strategie sostenibili del Gruppo ACEA. Il lavoro migliore, selezionato da una giuria composta dalle persone e dai manager Acea e dai critici del Centro Sperimentale, sarà proiettato il 16 ottobre alle ore 17 nella sala del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove il videomaker vincitore riceverà il Premio Speciale Gruppo ACEA.

Gocce di cinema

Quest’anno la Festa del Cinema, su iniziativa del Gruppo ACEA, ospiterà Gocce di Cinema, una retrospettiva di nove film dedicati all’acqua, interpretata attraverso il linguaggio della settima arte, dal punto di vista ecologico, naturalistico, culturale, artistico, onirico e religioso. I nove titoli (Nel tempo di Cesare di Angelo Loy, Watermark Jennifer Baichal e Edward Burtynsky, L’isola della cura di Alex Grazioli, Lo squalo di Steven Spielberg, La forma dell’acqua di Giullermo Del Toro, Lampi sull’acqua di Wim Wenders, Da qui all’eternità di Fred Zinnemann, Prigionieri dell’oceano di Alfred Hitchcock e Nostalghia di Andrej Tarkovskij) legati da un profondo legame tra l’immaginario dell’acqua e le storie che raccontano, accrescono la consapevolezza collettiva su una risorsa vitale per definizione, ma diventata sempre più preziosa a causa della minaccia del cambiamento climatico.