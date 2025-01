L'Abbaglio: Toni Servillo, la Sicilia e la storia in una clip in anteprima del film con Ficarra e Picone garibaldini

News Cinema

Il 16 gennaio arriva finalmente al cinema L'Abbaglio, in cui Roberto Andò riporta Toni Servillo a collaborare con Ficarra e Picone. Non siamo più nel '900 dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello ma ai tempi della Spedizione dei Mille. Del film vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

"I siciliani hanno perso ogni speranza di poter cambiare il corso della storia" - dice Toni Servillo alias il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini in una clip de L'Abbaglio che oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. Affiliato della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, il patriota e politico italiano è stato una delle figure chiave del Risorgimento italiano e della Spedizione dei Mille, di cui Roberto Andò ha scelto di narrare un episodio attraverso il linguaggio del racconto morale e quindi innestando sulla realtà la fantasia. Se il film, in arrivo il 16 gennaio nelle sale italiane, fa pensare a La Stranezza è perché a costituire lo sfondo della vicenda è sempre l’isola de Il Gattopardo e perché Servillo, alla terza collaborazione con il regista, duetta nuovamente con Ficarra e Picone, qui alle prese con due garibaldini un po’ indisciplinati: il primo un contadino e il secondo un illusionista.

Sceneggiato dallo stesso Roberto Andò con Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, L'Abbaglio è la storia di un inganno ai danni dell'esercito borbonico, portato a credere che Giuseppe Garibaldi, ormai sconfitto, si stesse ritirando insieme al suo contingente militare. Il film è dunque la cronaca di un diversivo, nonché una dimostrazione di arguzia, o meglio dell'italica arguzia. La nuova fatica di Andò ci rimanda infine a un periodo storico - il Risorgimento - spesso (e a torto) ritenuto noioso. Si tratta invece di un momento cruciale del diciannovesimo secolo, in cui, come sostiene lo stesso Andò, a muoversi furono "delle idealità pure, tra le più pure che si siano mai viste". Il film con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone ha quindi anche un obiettivo: "Far uscire dalla polvere personaggi dimenticati riportando su di loro un'emozione".

La clip in anteprima esclusiva de L'Abbaglio