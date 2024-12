L'Abbaglio: Toni Servillo in divisa da colonnello e Ficarra e Picone con la camicia rossa nel poster ufficiale del film

News Cinema

Il manifesto ufficiale de L'Abbaglio, che riunisce Roberto Andò, Tony Servillo e Ficarra e Picone, è appena stato diffuso ed è particolarmente bello, con i comici siciliani con la camicia rossa garibaldina e Servillo impettito nella sua uniforme nera.

A un paio di settimane dall'uscita del trailer, ecco che arriva il poster ufficiale de L'Abbaglio, il nuovo film di Roberto Andò nel quale, proprio come ne La stranezza, a dividere il set sono Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone.

In sala dal 16 gennaio, distribuito da 01 Distribution, L'Abbaglio non torna ai tempi della nascita di "Sei personaggi in cerca d’autore" di Luigi Pirandello, ma si tuffa in un anno cruciale per la storia del Risorgimento: il 1960. Ciò che accadde, all'indomani della Seconda Guerra di Indipendenza, fu che diversi regni d'Italia furono annessi al regno di Sardegna, al fine di costituire, sotto la guida dei Savoia, uno stato unitario. Inoltre, mentre Emilia Romagna e Toscana si unirono al Piemonte, nel Sud del paese Giuseppe Garibaldi guidò la Spedizione dei Mille e riconobbe in Vittorio Emanuele il Re di tutti i territori conquistati.

L'Abbaglio comincia con la partenza da Quarto della milizia garibaldina e si sofferma sul colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini (Servillo) e sui due siciliani Rosario Spitale e Domenico Tricò (Ficarra e Picone). Ecco la sinossi ufficiale del film:

1860. Giuseppe Garibaldi inizia da Quarto l'avventura dei Mille circondato dall'entusiasmo dei giovani idealisti giunti da tutte le regioni d'Italia, e con il suo fedele gruppo di ufficiali, tra i quali si nota un profilo nuovo, quello del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini. Tra i tanti militi reclutati ci sono due siciliani, Domenico Tricò, un contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, un illusionista. Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con l'esercito borbonico, di cui è subito evidente la preponderanza numerica. In queste condizioni, per il generale appare pressoché impossibile far breccia nella difesa nemica e penetrare a Palermo. Ma quando è quasi costretto ad arretrare, Garibaldi escogita un piano ingegnoso. Affida una manovra diversiva al colonnello Orsini, che mette in piedi una colonna di feriti con uno sparuto gruppetto di militi, cui viene affidato il delicatissimo compito di far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell'esercito regio, che il generale stia battendo in ritirata all'interno dell'isola. Inizia così una partita a scacchi giocata sul filo dell'imponderabile, il cui esito finale sarà paradossale e sorprendente.

Il poster ufficiale e il trailer de L'Abbaglio

Nel manifesto ufficiale de L'Abbaglio si vedono Valentino Picone, Toni Servillo e Salvo Ficarra con gli abiti dell'epoca. I due garibaldini hanno la tipica camicia rossa dell'esercito del generale e politico italiano che disse al re: "Obbedisco". Servillo, invece, è vestito da colonnello. Dietro al trio si intravedono le ombre dei soldati in battaglia.