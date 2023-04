L.A. Confidential, James Ellroy torna a sputare veleno: "Ora che il regista è morto, posso denigrare il film"

News Cinema

Nonostante siano passati 26 anni da L.A. Confidential, James Ellroy continua a non amare il noir che il compianto Curtis Hanson ha tratto dal suo libro. Il grande scrittore di noir parla ancora una volta male del film in occasione di un festival letterario dove ha ricevuto il premio alla carriera.

Indiscusso talento letterario e autore di libri capolavoro della letteratura crime USA, James Ellroy non è famoso per il suo buon carattere e la sua natura mite, ma almeno è una persona schietta e sincera. Lo ha dimostrato, esagerando un po’, nel momento in cui, parlando dei suoi romanzi e di cinema, ha speso parole non certo di lode per L.A. Confidential, film di Curtis Hanson con Kim Basinger, Guy Pierce, Kevin Spacey e Russell Crowe.

James Ellroy contro il film da L.A. Confidential

In occasione del Los Angeles Times Festival of Books, che gli ha tributato il Premio alla Carriera, James Ellroy si è raccontato a Michael Connelly, e quando è saltato fuori l'argomento L.A. Confidential, lo scrittore ha detto la sua senza mezzi termini, definendo il film robaccia della peggior specie, dicendo che Kim Basinger e Russell Crowe sono degli incapaci e aggiungendo: "Ora che il regista è morto, posso denigrare il film".

In effetti il povero Curtis Hanson non è più tra noi, essendo morto nel 2016, ma quando era in vita aveva già ricevuto critiche da James Ellroy, che però ha sempre dovuto ammettere che la gente adora il film. Inoltre, proprio dopo la scomparsa del regista, lo scrittore gli ha dedicato un articolo su Variety nel quale affermava che L.A. Confidential era un film "problematico" nonché "emblematico della sua personalità "dissociata", nonostante l'ottima confezione del film:

Curtis era pazzo del cinema. Il mondo esterno sfuggiva alla sua attenzione nella stessa misura in cui i film lo stregavano. Ha catalogato mentalmente ogni film che ha visto, considerando quelli buoni alla stregua di libri di studio. Era un autodidatta e un sopraffino spettatore di film, possedeva lo sguardo di un voyeur.

Nonostante le critiche di James Ellroy, L.A. Confidential resta un film sopraffino. Uscito nel 1997, registrò un incasso mondiale di 216 milioni di dollari. Candidato a 9 Oscar, ne vinse due: per la migliore sceneggiatura non originale e per la migliore attrice non protagonista nella persona di Kim Basinger.