Kristen Stewart: pochi registi sono come lei. Lo dice Imogen Poots, protagonista del suo primo film The Chronology of Water

Kristen Stewart ha finito di girare il suo film di debutto The Chronology of Water, e Imogen Poots, che ne è protagonista, ha detto che ha conosciuto pochissimi registi altrettanto bravi.

Vi abbiamo parlato più volte del film che segna il debutto dietro alla macchina da presa di Kristen Stewart, dicendovi ad esempio che, per stare lontana da Hollywood, l'attrice ha voluto portare troupe e cast in Lettonia per le riprese. Sappiamo anche che The Chronology of Water è un film forte e magari per alcuni indigesto, dal momento che si parla di droghe, abuso di minori e sadomasochismo. Ora invece conosciamo l'opinione di qualcuno che è stato sul set con la Stewart e che ha dato un giudizio molto positivo. Si tratta della protagonista Imogen Poots, che ricordiamo in V per Vendetta, Non buttiamoci giù e in The Father.

Imogen Poots tesse le lodi di Kristen Stewart

Mentre promuoveva al Festival di Toronto il film di William Bridges All of You, Imogen Poots ha parlato della sua esperienza con Kristen Stewart in The Chronology of Water, sbilanciandosi fino al punto di ammettere che la Bella Swan della Twilight Saga è una delle migliori registe in assoluto, anzi dei migliori registi, per non fare distinzioni di genere. Ecco le sue parole di apprezzamento:

È nata per farlo e io sono tanto orgogliosa di lei. Sul set avevamo l'abitudine di lanciarci grida di incoraggiamento come fanno gli allenatori sportivi. Entrambe eravamo entusiaste del progetto, in cui mettevamo la stessa energia, inoltre l'asticella era sempre molto alta sia per me che per lei. Ci teneva da tanto tempo e alla fine ce l'ha fatta. Penso che sia stato difficilissimo per lei fare il film per l’'rgomento che tratta e credo che in diverse occasioni chiunque si sarebbe chiesto: Ne vale la pena? Ma lei non si è fermata e ha trovato i finanziatori più adatti. Non siamo stati costretti a censurare niente, perché sarebbe stato sciocco. Ha fatto il film alla sua maniera, che poi era l'unica possibile. La trovo punk-rock e autentica, ed è la mia ragazza preferita. Credo sia meravigliosa.

The Chronology of Water: un breve recap sul primo film di Kristen Stewart

The Chronology of Water è l'adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Lidia Yuknavitch pubblicato nel 2011. Si racconta di Lidia che accetta una borsa di studio come nuotatrice presso un'università del Texas, dove accetta di andare per allontanarsi dalla sua famiglia disfunzionale e dagli abusi sessuali subiti. Vorrebbe andare alle Olimpiadi, ma la sua dipendenza dalla droga le fa perdere la borsa di studio. Così finisce all'Università dell'Oregon, dove comincia a lavorare con il leggendario scrittore Ken Kesey, a cui dobbiamo per esempio "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Alla fine la ragazza si rende conto che vorrebbe diventare una scrittrice e ritrova la serenità.

È dal 2018 che Kristen Stewart sogna di trasformare la vita di Lidia Yuknavitch in un film. Inizialmente il progetto era legato a Ridley Scott, che poi ha rinunciato perché perfino lui aveva difficoltà a trovare i soldi per potersi mettere all'opera. La Stewart invece non si è persa d'animo e ha dichiarato che non avrebbe diretto nessun film che non fosse The Chronology of Water. La sua pazienza è stata premiata e il film ora è in post-produzione. Ancora non è stata fissata una data di uscita.

Le parole di Imogen Poots esprimono sconfinata ammirazione. Kristen Stewart è una donna intelligente, non c'è dubbio, ed è anche - perdonateci il termine - cazzuta. Lo dimostrano ad esempio le scelte professionali che ha fatto una volta chiusa la fase Twilight.