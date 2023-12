Knives Out, Paul Giamatti è interessato al franchise di Rian Johnson e ha già individuato il ruolo perfetto

News Cinema

Paul Giamatti è interessato al franchise di Knives Out messo in piedi da Rian Johnson e ha già individuato il ruolo perfetto da interpretare nel terzo film in lavorazione.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella trama di Knives Out 3, Paul Giamatti si è fatto avanti manifestando il suo interesse nei confronti del franchise giallo messo in piedi da Rian Johnson. Agli occhi dell’attore di ritorno al cinema con The Holdovers, è intrigante appurare come il mondo dello spettacolo abbia ripristinato il fascino del mystery su grande e piccolo schermo, ispirandosi anche alle opere di Agatha Christie.



Knives Out 3, Paul Giamatti è interessato al film e ha già trovato il ruolo perfetto da proporre a Rian Johnson

Intervistato da Happy Sad Confused da Josh Horowitz, Paul Giamatti ha rivelato che gli piacerebbe essere preso in considerazione per il prossimo Knives Out. Rian Johnson, ispirato apertamente dal lavoro di Agatha Christie, ha proposto un nuovo franchise acquisito da Netflix. Dopo Cena con delitto – Knives Out con protagonista Daniel Craig nelle vesti del detective Benoit Blanc, ha proposto Glass Onion – Knives Out ambientando la trama su un’isola privata della Grecia. Il filo rosso che collega questi film è l’indagine di Daniel Craig, unica costante che accompagna la trama. Il cast, rigorosamente VIP, in genere cambia motivo per cui anche il terzo film potrebbe includere new entry e Paul Giamatti si è offerto volontario, qualora Rian Johnson fosse alla ricerca di candidati. Intervistato durante il podcast di Horowitz, ha rivelato:

C’è stato un grande revival di opere in stile Agatha Christie o come Murder in the Drawing Room. Adoro cose del genere e penso che sia grandioso che gli artisti lavorino a progetti simili come Knives Out ad esempio. Ho la sensazione che le nuove generazioni stiano apprezzando queste cose. Prendiamo Knives Out 3, mi piacerebbe fare qualcosa del genere. Sarebbe divertente interpretare un detective o semplicemente qualcuno nel cast del film. Mi piace tantissimo quel genere.

Ed è stato proprio Horowitz a suggerire il ruolo perfetto per Paul Giamatti. A detta del podcaster, sarebbe un perfetto rivale di Benoit Blanc, un altro detective da inserire nell’universo di Knives Out partendo proprio dal terzo film. L’attore ha prontamente apprezzato il suggerimento: “Sarebbe fantastico remare contro di lui, mi piace!”. In merito al terzo film, non conosciamo ancora dettagli della trama, ma sappiamo che Rian Johnson è al lavoro sulla sceneggiatura ora che lo sciopero è terminato in quel di Hollywood. Del resto il film non ha ancora annunciato una data d’uscita, per cui dovremo attendere ancora un po’ prima di definire al meglio il quadro mystery.