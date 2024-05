Knives Out 3: Cailee Spaeny e Josh O'Connor si aggiungono per primi al nuovo cast

News Cinema

Oltre a Daniel Craig, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ha annunciato i primi due membri del cast: Cailee Spaeny e Josh O'Connor.

Il terzo capitolo di Knives Out ha individuato i primi due nomi del cast. Quando Benoit Blanc tornerà sullo schermo dovrà vedersela con un nuovo mistero, come anticipato dal titolo ufficiale prontamente condiviso attraverso un breve teaser trailer. In Wake Up Dead Man ritroveremo due volti della nuova generazione Hollywoodiana: Cailee Spaeny e Josh O’Connor. Da un lato la stella di Priscilla, dall’altro invece la star di Challengers di Luca Guadagnino. Entrambi lavoreranno sul set di Rian Johnson guidando il cast corale di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo capitolo del franchise sceglie Cailee Spaeny e Josh O’Connor nel cast

Daniel Craig al momento risulta essere l’unica costante di Knives Out, una saga antologica in salsa mystery che muta cast di film in film, così come propone un nuovo mistero che il detective Benoit Blanc è chiamato a risolvere. Il terzo capitolo accoglie a braccia aperte due giovani stelle del firmamento hollywoodiano, ma i dettagli in merito ai personaggi che Cailee Spaeny e Josh O’Connor interpreteranno risultano ancora sconosciuti. Dopo il successo del primo capitolo nel 2019 e l’acquisizione da parte di Netflix dei diritti per i successivi due film, Knives Out è di ritorno sullo schermo con un nuovo mistero dopo Glass Onion. Annunciando di essere pronti all’avvio della produzione, Rian Johnson che lavora dietro le quinte ha annunciato:

Adoro tutto dei gialli, ma una delle cose che amo di più è quanto sia malleabile il genere. C’è un intero spettro tonale da Carr a Christie e poter esplorare quella gamma è una delle cose più emozionanti nel realizzare film con Benoit Blanc. Stiamo per entrare in produzione con il terzo film e sono molto, molto entusiasta di condividere il titolo che dà un piccolo indizio sulla direzione presa.