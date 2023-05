Kevin Costner annuncia il divorzio da Christine Baumgartner

News Cinema

Dopo 18 anni di matrimonio, Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner, madre di tre dei suoi figli, divorzieranno. Forse è questa la causa delle recenti assenze dell'attore che hanno messo in dubbio la continuazione di Yellowstone.

L'amore è eterno finché dura, purtroppo, non solo per i comuni mortali ma anche per le star del cinema. Dopo 18 anni di matrimonio Kevin Costner e Christine Baumgartner, madre di tre dei figli dell'attore, è arrivato al capolinea e Costner, come scrive The Hollywood Reporter, ha annunciato ufficialmente il divorzio, il secondo per lui.

Kevin Costner e Christine Baumgartner si dicono addio

Arriva all'improvviso la notizia del divorzio di Kevin Costner e della modella e stilista di borse Christine Baumgartner, seconda moglie dell'attore, che l'aveva sposata nel 2004, dopo che si frequentavano da 4 anni, in una cerimonia in un ranch ad Aspen, in Colorado. Niente lasciava presagire la decisione attuale, visto che a febbraio l'attore aveva postato sui suoi social un video in cui spacchettava il Golden Globe vinto per il ruolo di John Dutton in Yellowstone, dicendo che lui e la moglie avevano intenzione di andare a ritirarlo di persona e che lei si era comprata un vestito per l'occasione, ma a causa delle inondazioni in California non erano riusciti a fare il viaggio. Ora è arrivato l'annuncio che sancisce la loro separazione e che con un po' di giri di parole dice: "E' con grande tristezza che sono trapelate circostanze fuori dal suo controllo che hanno costretto il signor Costner a partecipare alla dissoluzione del matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e quella dei loro figli sia rispettata mentre loro affrontano questo difficile momento".

Kevin Costner ha 68 anni, portati splendidamente, mentre Baumgartner ne ha 49. Insieme i due hanno avuto tre figli: Cayden (16 anni il 6 maggio), Hayes (14 anni) e Grace Avery (12 anni). In precedenza Costner era stato sposato con Cindy Silva, sua compagna di college, che gli aveva dato tre figli oggi adulti e con cui il matrimonio si era concluso, per le infedeltà di lui, dopo 16 anni. Un altro figlio l'attore lo ha avuto nel 2006 dalla relazione con Bridget Rooney. A questo punto molti si chiedono se la sua reticenza a tornare nella quinta stagione di Yellowstone, più che col nuovo film da regista, Horizon, non abbia piuttosto a che fare coi suoi problemi coniugali.