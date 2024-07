Kevin Bacon racconta l'esperimento di trucco per non essere riconosciuto e conclude: "meglio essere famosi"

News Cinema

Kevin Bacon è uno degli attori più amati di Hollywood e una persona di rara simpatia che rallegra le nostre giornate social. Vi raccontiamo un suo divertente esperimento con l'anonimato.

Se, come noi, seguite Kevin Bacon sui social, non potete non amare la persona simpatica e semplice che è, col suo amore per la musica (gli LP consigliati per scacciare i Monday Blues), le serenate agli animali e i balli assieme all'amatissima moglie Kyra Sedgwick che ci rallegrano da tempo le giornate mentre facciamo lo slalom tra hater seriali e influencer del nulla. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attore ha raccontato un suo curioso esperimento di trucco per andare in giro senza essere riconosciuto, commentando l'esperienza, alla fine, con un bel "fa schifo!". Ma vediamo di preciso cosa è successo.

Kevin Bacon e l'esperimento da persona comune

Kevin Bacon, attualmente nel cast di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F. e in MaXXXine di Ti West, ha raccontato a Vanity Fair un esperimento fatto un po' di tempo fa: "Non mi sto lamentando, ma ho una faccia molto riconoscibile. Mettermi il cappellino e gli occhiali da sole funziona solo fino a un certo punto. Così andai da un artista del make up e degli effetti speciali, e dopo averne parlato gli ho chiesto di farmi un travestimento protesico". Quindi gli sono stati forniti denti finti, il naso è stato cambiato con una protesi e con un paio di occhiali Bacon se n'è andato in giro per Los Angeles, andando a far spese al centro commerciale The Grove. Cosa è successo? "Nessuno mi ha riconosciuto". Inizialmente sollevato, Bacon si è ricreduto sui vantaggi dell'anonimato quando ha capito i privilegi che l'essere riconosciuto gli conferiva: "La gente mi spingeva, non era gentile. Nessuno diceva 'ti amiamo'. Ho dovuto fare la coda per comprare un cavolo di caffè o qualsiasi altra cosa. E mi sono detto: 'questo fa schifo'. Voglio tornare ad essere famoso".

Una bella lezione di onestà in tempi in cui le cosiddette star si lamentano del fatto che essere riconosciute toglie loro tranquillità. Si tratta di un disagio che viene col lavoro che fanno e che, comunque, è controbilanciato da tantissimi privilegi che tendono a dare per scontati. Così conclude Kevin Bacon, tornando a parlare della sua esperienza di attore con due film di alto profilo in uscita: "Sinceramente sono molto riconoscente per la mia posizione e il fatto che possa avere due film diversi che escono ad un paio di giorni di distanza, in ruoli completamente diversi. Il fatto che entrambi mi siano capitati è quello per cui oggi sono più grato. Ho lottato duramente e a lungo per arrivare qua". E diremmo che uno come lui ha tutto il diritto di restare al top.