Kevin Bacon a un passo dalla possessione demoniaca per colpa di una casa stregata, e non per finta

News Cinema

Il buon Kevin Bacon ha rischiato di imbattersi in un demone quando ha comprato un terreno su cui sorgeva una casa infestata. Il racconto di questo episodio è finito in un podcast ed è arrivato a noi.

Kevin Bacon ha rischiato di diventare un personaggio della saga di The Conjuring, nel senso che ha sfiorato il pericolo di essere posseduto o comunque infastidito da un demone, o più in generale da un fantasma. Lo ha raccontato lui stesso durante un podcast e la notizia è stata ripresa da Entertainment Weekly. Diverso tempo fa l'attore ha comprato un terreno, e sul terreno c'era una vecchia casa, e la vecchia casa ospitava presenze soprannaturali, come gli ha prontamente riferito il proprietario, intimandogli di buttare giù l’edificio. Bacon, però, non era intimorito, forse per la sua frequentazione del genere horror. Lo ricordiamo, infatti, in Venerdì 13, Tremors, Echi mortali, L'uomo senza ombra e, più di recente, in Ve ne dovete andare, Flatliners - Linea mortale e The Darkness.

La storia della casa stregata venduta a Kevin Bacon

Ma torniamo alla casa stregata, o meglio al dettagliato racconto di Kevin Bacon:

Uno degli appezzamenti di terreno che abbiamo acquistato comprendeva una vecchia casa e il proprietario non voleva che diventasse mia. Era abbandonata, ma lui ci aveva abitato da bambino e da ragazzo con la famiglia. Siamo andati avanti a lungo con la trattativa, e alla fine gli ho detto: "Senti, non puoi vendermi un terreno tenendoti una casa che fa parte del lotto, mi sembra una cosa assurda. Che succede se la vendi a qualcuno che si ritrova delle persone che praticamente vivono nel cortile sul retro? Mi ha risposto: "Non posso vendertela perché è una casa infestata e ho paura che tu venga posseduto e che tu faccia seriamente del male a qualcuno". Abbiamo ricominciato con la trattativa sulla casa stregata e alla fine siamo giunti a un accordo, che abbiamo inserito nel contratto. Abbiamo deciso che l’avrei fatta demolire entro un mese.

Non ho dormito nella casa stregata, ma sono entrato e ho trovato delle bellissime tavole di legno di pino e una balaustra, così ho detto a Kyra (Sedgwick): "Dobbiamo prendere questa roba". Lei però mi ha risposto: "Non lo faremo. Non metterai quelle c..zo di cose in casa nostra". Dietro ai fantasmi della casa c'era una lunga storia che riguardava un nativo americano che, nel 1700, era stato assassinato da un soldato coloniale. Il proprietario una volta aveva chiamato degli acchiappafantasmi. Era una vicenda complessa.

Kevin Bacon, insomma, ha avuto dalla sua signora la proibizione di prendere qualsivoglia oggetto dalla casa infestata. Probabilmente l'attore l’ha fatta demolire, anche per non incorrere nelle ire del venditore della proprietà, che, a forza di vivere con diavoli vari, magari era diventato piuttosto aggressivo.