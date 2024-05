Kenneth Branagh dirigerà Jodie Comer nel thriller The Disturbance of Madelyne Hynde

News Cinema

Dopo i gialli di Agatha Christie, Kenneth Branagh passa al thriller con The Disturbance of Madelyn Hynde.

Dopo l'autobiografico Belfast - per la cui sceneggiatura ha vinto l'Oscar - e gli adattamenti cinematografici dei gialli di Agatha Christie, Kenneth Branagh torna a un suo vecchio amore, il thriller. Si intitola The DIsturbance of Evelyn Hynde il nuovo film del regista irlandese, da lui scritto e diretto, e ad interpretarlo sarà una delle giovani attrici inglesi più ricercate del momento, ovvero Jodie Comer. Ma vediamo meglio i dettagli di questo progetto di Branagh.

The Disturbance of Evelyn Hynde e gli altri impegni di Branagh e Comer

La notizia del nuovo film di Kenneth Branagh è stata data da Deadline, in anteprima. Purtroppo la trama non è stata ancora rivelata ma il film viene descritto come un thriller psicologico contemporaneo. Dopo i lavori per i grandi Studios, Branagh torna al cinema indipendente, con gli stessi produttori di Belfast. Jodie Comer, nota al grande pubblico per Killing Eve, è come dicevamo richiestissima, e sarà al fianco di Hugh Jackman in The Death of Robin Hood, una rilettura del leggendario personaggio nei suoi ultimi giorni. La vedremo anche in The Bikenders di Jeff Nichols con Tom Hardy e Austin Butler, nonché in 28 Years Later, il nuovo film della serie iniziata con 28 giorni dopo, diretta da Danny Boyle. Oltre a dirigere, Branagh continua anche a fare l'attore. Lo abbiamo visto di recente in Oppenheimer e lo rivedremo in Mayday al fianco di Ryan Reynolds, mentre a ottobre, per chi è a New York, ci sarà la possibilità di vederlo recitare Re Lear a teatro. Aspettiamo presto ulteriori dettagli su questo suo prossimo film, The Disturbance of Evelyn Hynde.