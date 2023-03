Keanu Reeves e il fungicida che porta il suo nome: l'attore ringrazia gli scienziati

News Cinema

Prossimamente al cinema in John Wick 4, Keanu Reeves ha avuto l'onore di un fungicida battezzato col suo nome. La sua reazione? Sono felicissimo.

I personaggi famosi possono ricevere molti onori, dediche di asteroidi e simili, ma al nostro amato Keanu Reeves ne è toccato uno molto particolare e che l'attore, che rivedremo al cinema il 23 marzo nell'atteso John Wick 4, ha apprezzato moltissimo. Un gruppo di ricercatori tedeschi ha dato il nome di Reeves a un composto fungicida.

Keanu Reeves e la Keanumicina

La reazione di Keanu Reeves alla notizia che degli scienziati tedeschi hanno dato il suo nome a un potente composto fungicida non poteva che essere positiva: "è una cosa davvero ganza... e surreale per me", è stato il suo commento durante una sessione AMA (Ask Me Anything, ovvero Chiedetemi qualsiasi cosa) su Reddit quando gli è stata riportata la notizia. "Grazie, gente di scienza! Buona fortuna e grazie per il vostro aiuto". Il composto in questione è prodotto da un tipo di batterio ed è così letale per i funghi che è stato chiamato "Keanumucina". Reeves ha aggiunto che avrebbero piuttosto dovuto chiamarlo "John Wick", facendo riferimento al suo celebre personaggio.

Rispondendo ad altre domande, l'attore ha detto che il regista con cui gli piacerebbe lavorare con David Fincher e ci ha pensato più quando gli è stato chiesto la sua esperienza lavorativa preferita in un film, prima di rispondere: "Sono stato molto fortunato a lavorare in film che mi hanno cambiato la vita. Non riesco a sceglierne uno. Ma ce ne sono un po': I ragazzi del fiume, Bill and Ted's Excellent Adventure, la trilogia di Matrix, L'avvocato del diavolo, A Scanner Darkly, Belli e dannati, Point Break, John Wick".