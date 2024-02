Kate Winslet su Titanic: "Ero riconoscente ma mi rese la vita sgradevole"

News Cinema

Esplosa grazie a Titanic, Kate Winslet ha raccontato che nell'immediato la grandissima fama l'aiutò professionalmente, ma le rese anche la vita piuttosto difficile, spingendola a fuggire dall'eccesso di attenzioni. L'attrice presenta in questi giorni la serie The Regime su Sky e NOW.

Kate Winslet aveva 22 anni quando la sua vita fu rivoluzionata dal successo stratosferico di Titanic: una vera onda anomala che la rese una star dall'oggi al domani, però le accese addosso dei riflettori che sul momento la stordirono. L'attrice lo ha raccontato al Porter Magazine, impegnata a promuovere la miniserie The Regime, da noi imminente esclusiva Sky e NOW (dal 4 marzo). La sua carriera non si è fermata mai da allora, però la riconoscenza non cancella del tutto le ansie di un quarto di secolo fa. Leggi anche Titanic, Kate Winslet ricorda l'intesa immediata con Leonardo DiCaprio

Kate Winslet: "La fama ora per me è un mondo ridicolo!"