Kate Winslet: le scene di sesso "non sono come mangiare un sandwich"

News Cinema

Dopo la recente uscita del trailer di Ammonite, Kate Winslet parla del film e delle scene di sesso con Saoirse Ronan.

Dalla sua casa nella contea del Sussex in Inghilterra (o meglio, dalla casa di un vicino che ha un Wi-Fi più potente), Kate Winslet chiacchiera con il magazine The Hollywood Reporter per una lunga intervista. L'attrice è in attesa di tornare negli Stati Uniti, nella città di Philadelphia, dove lo scorso marzo ha interrotto le riprese della serie Mare of Easttown prodotta da HBO. Quando arrivavano notizie della diffusione del Covid-19 dalla Cina e dall'Italia, lei già iniziava a muoversi per Philadelphia con guanti e mascherina, nonostante colleghi e passanti pensavano fosse pazza. Ma qualcosa in più sui virus Kate Winslet lo aveva capito quando aveva girato il film Contagion di Steven Soderbergh. "Ci saranno procolli di sicurezza straordinari, ora che tornerò a recitare" dice l'attrice che si chiede anche se non abbia dimenticato come si fa il suo lavoro, "ma il distanziamento sul set quando reciti non è sempre possibile".

A proposito di distanziamento, il discorso si sposta sul film Ammonite di cui è uscito in questi giorni il primo trailer. Girare quel film a distanza non sarebbe proprio stato possibile, considerata l'intimità che intercorre tra Mary Anning e Charlotte Murchinson, le donne interpretate da Kate Winslet e Saoirse Ronan. "Le scene di sesso non sono come mangiare un sandwich" racconta Winslet spiegando che le coreografie su come e cosa fare le ha decise lei insieme alla sua collega. Al regista Francis Lee che era un po' nervoso "ho detto tranquillo, lascia fare a noi. E così abbiamo fatto. Cominciamo da qui, facciamo questo con i baci, poi le tette, poi tu vai giù qui e fai così e poi ritorni su qui". "Insomma" continua l'attrice, "abbiamo scandito i passi della scena per ancorarci a qualcosa che supportasse la narrazione. Non mi sono mai sentita così orgogliosa di una scena d'amore come su Ammonite. E mi sono sentita di gran lunga meno consapevole".