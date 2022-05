Jurassic World - Il Dominio: Vai al cinema e vinci!

News Cinema

Jurassic World Il Dominio sarà solo al cinema dal 2 giugno. Ecco come partecipare al concorso e vincere fantastici premi.

Dal 2 giugno, solo al cinema, arriva il capitolo conclusivo della nuova trilogia giurassica. In occasione dell'arrivo in sala di Jurassic World - Il Dominio, hai la possibilità di vincere epici premi legati al film di Colin Trevorrow.

Come fare? E' molto semplice...

Primo passo: acquista entro il 12 giugno almeno 1 biglietto per di Jurassic World - Il Dominio (online o nel tuo cinema preferito).

Secondo passo: Se non l'hai già fatto, scarica subito l'app PowerTicket (disponibile gratuitamente su Google Play e AppStore), accedi o registrati per ottenere il codice necessario a completare la partecipazione sul sito powerticket.it. Potrai vincere fantastici premi di Jurassic World - il Dominio.



Per maggiori dettagli su come partecipare al concorso e sul regolamento ufficiale, basta cliccare sull'immagine qui sotto.









Jurassic World - Il Dominio: la trama ufficiale e il trailer italiano del film, al cinema dal 2 giugno

Dall'architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.



Jurassic World - Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.



Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.