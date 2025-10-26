June Lockhart è morta: la 'mamma' di Lassie, star dell'età dell'oro di Hollywood, aveva 100 anni

News Cinema

Addio a June Lockhart: la storica attrice di cinema e televisione si è spenta all'età di 100 anni. Nora per i ruoli in serie come Lassie e Lost in Space, lavorò anche in grandi produzioni hollywoodiane dagli anni Quaranta in poi.

L'attrice June Lockhart, longevo volto dell'età d'oro di Hollywood, è morta all'età di 100 anni, per cause naturali, giovedì 23 ottobre nella sua casa a Santa Monica, in California. Al suo fianco, la figlia June Elizabeth, nata dal matrimonio con John F. Maloney (finito nel 1959) e la nipote Christianna. Dell'unione con Maloney è frutto anche un'altra figlia, Anne. La lunga carriera dell'attrice, tra cinema e televisione, include classici in bianco e nero come A Christmas Carol (1938), Incontriamoci a St. Louis (1944), con Judy Garland, e l'horror La donna lupo di Londra (1946). In TV, è nota per il ruolo della mamma nella celebre serie televisiva Lassie (1954) e per quello di Maureen Robinson nella serie sci-fi Lost in Space (1965).

Figlia di due attori, Gene e Kathleen, June Lockhart nacque nel 1925 a New York. Debuttò sul palcoscenico a soli 8 anni e il primo ruolo cinematografico arrivò nel 1938, nel già citato A Christmas Carol, in cui recitò al fianco di entrambi i genitori. Negli Anni Quaranta e Cinquanta, Lockhart si divise tra il grande schermo e Broadway. Nel 1947, per lo spettacolo For Love or Money, vinse il Tony Award per la migliore interpretazione di un'attrice esordiente. Iniziò ad apparire in televisive nel 1949, come guest star in programmi quali Hallmark Hall of Fame e Shirley Temple's Storybook. Nel 1958, fu scelta per sostituire Cloris Leachman nella serie TV Lassie, che seguiva le avventure del piccolo Timmy (Jon Provost) e dell'iconico cane del titolo. Per la serie, fu candidata due volte agli Emmy.

June Lockhart è morta: le due stelle sulla Walf of Fame e la passione per lo spazio

Conclusa l'esperienza in Lassie, June fu scritturata per Lost in Space, serie era ispirata al romanzo The Swiss Family Robinson, in cui interpretava la madre di una famiglia di coloni spaziali. Nel 2021,ha fatto un cameo vocale nell'omonima serie remake di Netflix. "La gente diceva che guardare Lost in Space li aveva ispirati a diventare scienziati - ha raccontato nel 2004 - Ho fatto Lassie per sei anni e non ho mai avuto nessuno che mi dicesse: 'Mi ha fatto venire voglia di fare la contadina'!".

Altri ruoli televisivi negli anni successivi includono Happy Days, Magnum, PI, La signora in giallo e Grey's Anatomy. In totale, tra cinema e tv, vanta oltre 150 crediti cinematografici e televisivi. Di frequente ha interpretato il ruolo di madre, ma ci teneva a precisare di essere molto più interessante dei suoi alter ego sullo schermo: "Amo il rock 'n' roll e andare ai concerti. Ho guidato carri armati e volato in mongolfiera, quella senza motore. Faccio molte cose che non si addicono alla mia immagine"".

June Lockhart ha due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e una per la TV. Era anche un'appassionata di scienza e, nel 2014, la NASA le ha conferito la Exceptional Public Achievement Medal. Amava anche seguire la presidenza americana, tanto che l'addetto stampa del presidente Dwight Eisenhower le regalò un pass stampa a vita, e lei partecipò a conferenze stampa a Washington e in California per i successivi 47 anni.

I funerali di June Lockhart saranno privati. Invece di fiori, la famiglia ha chiesto che vengano effettuate donazioni a vari enti benefici.