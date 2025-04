Jumbo, il film di animazione record d'incassi in Indonesia

News Cinema

Un altro fenomeno nel cinema animato asiatico, dopo i record mondiali stabiliti dal cinese Ne Zha 2. In Indonesia il cartoon Jumbo ha spodestato Oceania 2 come secondo migliore incasso della storia. Arriverà in Europa?

Il cinema asiatico mostra spesso una vitalità particolare verso le produzioni animate nazionali: a parte il caso dell'incasso mostruoso registrato da Ne Zha 2 in Cina (veleggiamo sui 2 miliardi di dollari), in scala sono notevoli anche i numeri di un altro fenomeno, questa volta indonesiano, come ci fa notare Deadline. Il cartoon Jumbo di Ryan Adriandhy, a cura dei Vinisema Studios, sta scalando le classifiche del boxoffice in Indonesia... ed è già diventato il secondo più alto incasso di un film animato in patria, spodestando la Disney. E nel mirino ha Elsa & Anna... Leggi anche Ne Zha 2 è il più alto incasso di un film cinese nella storia, supera i 2 miliardi di dollari

Jumbo è un piccolo fenomeno animato in Indonesia

Jumbo racconta dell'orfano Don, che i coetanei in sprezzo al politicamente corretto hanno soprannominato "jumbo" per via della stazza. Il bambino scopre un libro magico che gli avevano lasciato i suoi genitori: tramite quello, si ritrova lui stesso a dover aiutare la fata Meri a ritrovare papà e mamma. Una fiaba rivolta all'infanzia, realizzata da oltre quattrocento artisti indonesiani, senza appalti all'estero, nell'arco di cinque anni. Uno sforzo produttivo che viene premiato dal pubblico in patria, con oltre 8 milioni di dollari in un paio di settimane, sufficienti a superare l'esito di Oceania 2 da quelle parti, trasformando Jumbo nel secondo più alto incasso della storia per un film animato in Indonesia, con Frozen II nel mirino: quest'ultimo incassò 14.885.000 dollari, ma il traguardo è a portata del piccolo Don, se il buongiorno si vede dal mattino. Nel frattempo, si attende che distribuzioni estere (italiane incluse), propongano il lavoro nel resto del mondo. Angga Dwimas Sasongko, fondatore dei Visinema Studios, ha dichiarato:

Jumbo è la mia missione personale: un atto d'amore per mio figlio e per tutti i bambini e le bambine indonesiane, che devono poter scegliere col biglietto del cinema in mano. Hanno il diritto di vedere le loro storie sullo schermo, raccontate nella loro lingua, sentendosi fieri di chi sono, perché sono il futuro del cinema che tanto amiamo. Abbiamo sempre creduto che le storie legate ai valori locali possano toccare profondamente le persone, ma vedere più di tre milioni di persone abbracciare il film come se fosse loro, così velocemente e con un tale calore, davvero ti rende umile. Questo non è più il nostro film, è un traguardo collettivo. Prova che l'animazione del sudest asiatico può crescere, viaggiare e unire, quando riceve lo spazio, la fiducia e l'amore che merita.