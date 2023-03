Juliette Binoche e molto cinema francese contro la riforma Macron, Cannes minacciata?

News Cinema

Sono giorni di scioperi e proteste in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni diventata legge ponendo la fiducia da parte del presidente Macron. Si allarga l'insoddisfazione del paese al mondo del cinema con un appello che minaccia anche Cannes.

La Francia è in pieno fermento sociale, come spesso le accade, dopo l'approvazione muscolare della riforma delle pensioni - con un passaggio dai 62 ai 64 anni minimi per ritirarsi - da parte del presidente Macron. Sono molti i giorni di sciopero generale che hanno paralizzato il paese, e molti ne arriveranno, a partire dalla prossima settimana. In Francia la protesta anche feroce è all'ordine del giorno, in fondo è un popolo irrequieto e molto legato al suo welfare state e ai valori di solidarietà della Repubblica, e ci ha abituato a decapitare i propri regnanti poco popolari.

Si sta muovendo anche il cinema, con una lettera/appello pubblicata dal quotidiano barricadero di sinistra Libération. Prima firmataria Juliette Binoche, un'artista che non si è mai nascosta, da sempre impegnata socialmente e molto vocale nell'esporsi. Insieme a lei attrici come Laure Calamy e Camille Cottin, ma anche registi come Michel Hazanavicius. Hanno chiesto il ritiro del provvedimento. Macron "ha scelto di portare avanti una riforma ingiusta, inefficiente e che colpirà più duramente le persone più vulnerabili e le donne, a cui in ambito culturale sono offerti più raramente ruoli dopo i 50 anni", dice la lettera parlando di una "riforma respinta dall'immensa maggioranza della popolazione".

I mezzi di trasporto sono rallentati da tempo, così come molti altri ambiti cruciali del paese. Series Mania, principale appuntamento dedicato alla produzione seriale televisiva in Francia è stato flagellato da proteste sul red carpet molto visibili. Considerando come il Festival di Cannes sia da sempre uno dei luoghi privilegiati in cui dare notorietà internazionale alle proteste sociali nazionali, è molto probabile che il prossimo maggio le proteste siano ancora vivaci e ci possano essere manifestazioni e blocchi sulla Croisette.