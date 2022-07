Julianne Moore è la Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Venezia 2022

News Cinema

Annunciata la composizione della giuria che assegnerà il Leone d'Oro di Venezia 79, quella del 90esimo anniversario della Mostra fondata nel 1932. Ecco chi ci sarà con la nota attrice americana.

Dopo Cate Blanchett, presidente nel 2020, torna a esserci una donna a capo della Giuria Internazionale del Festival di Venezia: Presidente della Giuria Internazionale di Venezia 79 sarà infatti la statunitense Julianne Moore.

Con lei, a comporre la giuria che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali (Leone d'Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente) ci sono Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran) attrice; Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore; Rodrigo Sorogoyen (Spagna) regista, sceneggiatore e produttore.

Il Festival di Venezia 2022, edizione del 90esimo anniversario della fondazione della Mostra, si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.