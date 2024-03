Julia Roberts sarà diretta da Luca Guadagnino nel thriller After the Hunt

News Cinema

Sarà Amazon MGM a produrre un nuovo ennesimo progetto di Luca Guadagnino. Un thriller dal titolo The Hunt che sarà interpretato nel ruolo da protagonista da Julia Roberts.

Continua la febbre creativa di Luca Guadagnino, al lavoro sempre su nuovi progetti. Mentre nelle sale italiane arriverà finalmente il 24 aprile Challengers, dopo il rinvio dovuto allo sciopero degli attori di Hollywood che gli ha impedito di aprire la scorsa Mostra del cinema di Venezia, arriva la notizia di un thriller ambizioso, After the Hunt, che sarà prodotto da Imagine Entertainment e acquisito ora per una distribuzione da Amazon MGM. La conferma viene da una fonte dello studio citata da The Wrap.

Scritto da Nora Garrett, che sarà anche una delle produttrici esecutive, il film vedrà Roberts interpretare una docente universitaria la cui vita viene sconvolta quando una delle sue allieve migliori accusa in maniera sorprendente uno dei suoi colleghi, minacciando di rivelare un oscuro segreto.

Si tratta di una nuova collaborazione per Guadagnino e Amazon MGM dopo Challengers, con Zendaya, il remake di Suspiria e Bones and All. Julia Roberts sceglie con cura ormai da anni i suoi progetti, le ultime apparizioni risalgono a due anni fa, nella commedia romantica Ticket to Paradise, al fianco dell'amico George Clooney, e nel thriller apocalittico Netflix Original Il mondo dietro di te.