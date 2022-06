Julia Garner sarà Madonna nel film biografico sulla e della popstar

News Cinema

Secondo una notizia esclusiva di Variety, sarebbe stata trovata finalmente l'attrice che interpreterà Madonna nel biopic dedicato all'icona musicale per eccellenza degli ultimi 40 anni e che lei stessa dirigerà. E’ Julia Garner, la star di Inventing Anna.

Rammentate il film incentrato sulla vita di Madonna che la stessa popstar dirigerà e ha scritto insieme a Diablo Cody? Ebbene, la Universal ha appena trovato l'attrice che interpreterà il ruolo della protagonista. Dopo infinite ricerche e provini, è stata scelta Julia Garner, che abbiamo visto di recente nella serie Netflix Inventing Anna.

E’ Variety a darci la bella notizia, scrivendo che una fonte vicina al progetto è praticamente sicura di questa bella novità. Apprendiamo inoltre che la proposta alla Garner è stata fatta, ma che gli agenti di quest'ultima devono ancora dare una risposta, che certamente sarà affermativa, vista l'importanza del film.

Sembra che la Universal abbia testato le capacità di candidate illustri, sottoponendole a provini estenuanti, dal momento che la prescelta dovrà cantare e ballare. Sono state prese in esame Florence Pugh, Alexa Demie e Odessa Young, oltre alle cantanti Bebe Rexha e Sky Ferreira.

Cosa sappiamo del biopic su Madonna

Il biopic su Madonna non ha ancora un titolo, né una data di inizio riprese né tantomeno una data di uscita. Il film si concentra sulla prima parte della vita artistica della cantante, soffermandosi dunque sulla sua scalata al successo. La Universal ha fatto un colpaccio aggiudicandosi la biografia per immagini di una delle più importanti icone degli ultimi decenni, e Donna Langley, presidente di Universal Filmed Entertainment Group, ha definito Louise Veronica Ciccone: "L'icona definitiva, una filantropa, un'artista e una ribelle".

Quando Madonna ha lasciato trapelare la notizia del biopic, ha spiegato che la sua speranza era di raccontare l'incredibile viaggio che la vita le ha consentito di fare come artista, musicista, ballerina ed essere umano che ha cercato di farsi strada nel mondo. La popstar ha aggiunto:

Il fulcro del film sarà sempre la musica. La musica mi ha permesso di andare avanti e l'arte mi ha mantenuto viva. Ci sono tante storie sconosciute e stimolanti e nessuno meglio di me può narrarle. E’ fondamentale che sia la mia voce e la mia visione delle cose a raccontare la mia vita, che è stata una corsa sulle montagne russe.

Il film biografico sarà la terza regia di Madonna, che ha diretto Sacro e Profano e W.E. - Edward e Wallis. Quanto a Julia Garner, ha recitato anche nelle serie The Americans e We Are who We Are e nei film The Last Exorcism - Liberaci dal male, Sin City - Una donna per uccidere e The Assistant.