Jude Law e Alicia Vikander sono Enrico VIII e Katherine Parr nel trailer di L'Uultima Regina

A due anni dalla sua presentazione in concorso a Cannes, arriva nei cinema italiani il 29 maggio, distribuito da Vertice360, questo film storico diretto da Karim Ainouz. Ecco il trailer italiano e la trama di L'Ultima Regina - Firebrand

Si spera lo sappiate tutti chi sia Enrico VIII, uno dei sovrani più noti della storia inglese, il re dei grandi appetiti, ma soprattutto delle tante mogli, poi avvelenate o fatte decapitare. Cinque di loro hanno fatto una brutta fine. Una sola, l’ultima, la sesta, gli è sopravvissuta: Katherine Parr, che è la protagonista di L'ultima regina (in originale, Firebrand), film che vedremo al cinema dal 29 maggio distribuito da Vertice 360.

L'ultima regina è stato tratto dal romanzo omonimo scritto da Elizabeth Fremantle edito in Italia da Mondadori, ed è un film storico d'impostazione tradizionale che rilegge in chiave femminile e femminista un momento chiave della storia inglese. Ad adattare il romanzo sono state le sorelle Ashworth, mentre dietro la macchina da presa c'è il pluripremiato regista brasiliano Karim Aїnouz (già vincitore a Cannes della sezione “Un certain regard” con La vita invisibile di Euridice Gusmao nel 2019, e qui al suo primo film in lingua inglese), che ha voluto protagonisti Jude Law e Alicia Vikander, affiancati da Erin Doherty, Simon Russell-Beale, Sam Riley e Eddie Marsan.

Questa la trama ufficiale del film:

Nell'Inghilterra dei Tudor intrisa di sangue, Katherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il tiranno sta combattendo oltreoceano. Katherine cerca di fare il possibile per costruire un nuovo futuro basato sulle sue idee protestanti radicali. Tuttavia, quando il re torna, sempre più malato e paranoico, si accanisce proprio contro i radicali, accusando di tradimento l'amica d'infanzia di Katherine e mettendola al rogo. Inorridita e addolorata, ma costretta a negarlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza. La cospirazione si ripercuote nel palazzo. Tutti trattengono il fiato, preoccupati che la regina faccia un passo falso e che Enrico le prenda la testa come ha già fatto in passato.

L'ultima regina arriva nei cinema a due anni dalla sua presentazione in concorso, e in prima mondiale, al Festival di Cannes del 2023. Lì ovviamente lo vedemmo, e potete quindi già leggere la nostra recensione del film.

