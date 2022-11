Joseph Quinn in trattative per A Quiet Place: Day One

News Cinema

Dopo il successo ottenuto con il ruolo di Eddie Munson in Stranger Things, Joseph Quinn è in predicato di essere il protagonista di A Quiet Place: Day One, spin-off della serie horror di John Krasinski.

Anche se era già apparso in serie come Game of Thrones, I miserabili, Casa Howard e Caterina la grande, non c'è dubbio alcuno che a imporre il ventottenne attore britannico Joseph Quinn sulla scena internazionale sia stata la sua bella performance come Eddie Munson in Stranger Things. Adesso Quinn sta per diventare coprotagonista, al fianco di Lupita Nyong'o, del suo primo grosso film americano, A Quiet Place: Day One.

Joseph Quinn in A Quiet Place: Day One

Joseph Quinn sta infatti per firmare il contratto per interpretare A Quiet Place: Day One, spin-off della fortunata serie horror creata da John Krasinski, al fianco di Lupita Nyong'o. Il primo film, del 2018, costato solo 17 milioni di dollari, fu un clamoroso successo al box office mondiale, dove incassò oltre 340 milioni di dollari. Nel 2021 A Quiet Place II ne guadagnò oltre 297 milioni. La regia di questo spin-off è stata affidata a Michael Sarnoski, rivelatosi col film con Nicolas Cage, Pig. Il soggetto è ancora di John Krasinski ma sulla trama non si sa ancora nulla, anche se il film ha già una data di uscita internazionale che è l'8 marzo 2024. Visto il cast, siamo molto fiduciosi. Nel frattempo, un terzo film della serie ufficiale di A Quiet Place è in preparazione e uscirà nel 2025.