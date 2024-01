Jonathan Majors, dopo la condanna Magazine Dreams è senza distributore

News Cinema

La Searchlight Pictures, ramo ex-Fox ora Disney, ha cancellato la distribuzione del film indie Magazine Dreams, interpretato da Jonathan Majors, ormai riconosciuto colpevole di aggressione. I produttori sperano di trovare un modo per distribuirlo.

Si è fatto un gran parlare del recasting di Kang nel Marvel Cinematic Universe, dopo che Jonathan Majors è stato riconosciuto colpevole nei processi a suo carico per aggressione e molestie aggravate, ma c'è un lavoro completato a rischiare l'oblìo: il film indipendente Magazine Dreams, che l'anno scorso era stato acquistato dalla Searchlight Pictures per una distribuzione internazionale, dopo una grande accoglienza al Sundance. È sparito dal loro listino, vi hanno ufficialmente rinunciato, e la palla è tornata in mano alla produzione... Leggi anche MCU, Colman Domingo sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Ecco cosa ha risposto l'attore

Magazine Dreams, il film con Jonathan Majors cerca distributori

La Searchlight Pictures è l'etichetta dei 20th Century Studios destinata al cinema indipendente, quindi è di proprietà Disney: la major, come tutte le altre, ha tagliato i ponti con Jonathan Majors dopo i tristi fatti che l'hanno coinvolto, in un'aggressione che gli è costata la lanciatissima carriera. Se per il ruolo di Kang la partita è chiusa, e altri progetti in preparazione sono stati fermati o in corso di recasting, il film Magazine Dreams di Elijah Bynum è in guai grossi: la Searchlight ha cancellato la distribuzione del lungometraggio, e ora spetta di nuovo alla produzione cercare un altro partner per la diffusione internazionale del dramma sportivo. Un'impresa non semplice, perché ora c'è un fuggi fuggi dalla figura di Majors, macchiata presso l'opinione pubblica. Speriamo che il salvataggio dell'opera riesca, ce lo auguriamo per principio e anche per il bene degli altri creativi coinvolti nella sua realizzazione, incolpevoli dei comportamenti turbolenti dell'attore.

Descritto da qualcuno come un "incrocio tra Taxi Driver e The Wrestler", Magazine Dreams racconta di Killian Maddox (Majors), un aspirante bodybuilder che non si ferma davanti a nulla per coronare il suo sogno, nemmeno di fronte al rischio di un'autodistruzione fisica.