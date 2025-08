Jonathan Kaplan: morto a 77 anni il regista di Sotto accusa e E.R. Medici in prima linea

News Cinema

Il regista di Sotto accusa e E.R. Medici in prima linea, allievo di Martin Scorsese e Roger Corman, è morto il primo agosto per le conseguenze di un tumore al fegato, conferma la figlia. Aveva 77 anni.

Ci sono registi famosi in acuni periodi della loro carriera, che poi scompaiono dai radar del grande pubblico. Uno di questi è Jonathan Kaplan, morto per le conseguenze di un tumore al fegato il primo agosto di quest'anno. Il suo film più famoso è Sotto accusa, del 1988, presentato in concorso al festival di Berlino, che dette l'Oscar e il Golden Globe a Jodie Foster, nel ruolo della vittima di uno stupro di gruppo: un film, purtroppo, ispirato a una storia vera. Un altro dei suoi titoli più noti è Due sconosciuti, un destino, anche questo in concorso al festival di Berlino nel 1993, con Michelle Pfeiffer. Kaplan è stato poi candidato cinque volte agli Emmy per la sua regia di E.R. Medici in prima linea, di cui ha diretto ben 50 episodi..

Jonathan Kaplan: gli altri lavori

Jonathan Kaplan era figlio d'arte: il padre era il compositore di colonne sonore Sol Kaplan e la madre l'attrice Frances Heflin. Dopo essersi laureato all'università di Chicaho, Kaplan studiò cinema a New York come allievo di Martin Scorsese, che lo presentò a Roger Corman, sempre in cerca di giovani talenti per la sua Factory. Per lui diresse la commedia sexy Night Call Nurses e The Student Teachers, proseguendo con B-movies come Slam! Colpo forte, il blaxploitation con Isaac Hayes, E' tempo di uccidere detective Treck, Violenza sull'autostrada, Mister Miliardo e Giovani guerrieri, con un quattordicenne Matt Dillon. In seguitò si dedicò in prevalenza alla regia televisiva e di video musicali, lavorando con artisti come Barbra Streisand e Rod Stewart. Un altro suo film conosciuto è Legami di famiglia, del 1989, con James Woods e Glenn Close, seguito nel 1992 da Abuso di potere, con Kurt Russell e Ray Liotta. L'ultimo film firmato da Kaplan è stato Bangkok, senza ritorno del 1999, con Kate Beckinsale, Claire Danes e Bill Pullman. Attivissimo nella regia tv, oltre ad E.R., Kaplan ha attivo la regia di molti episodi di serie tv come Brothers and Sisters, Senza traccia, Law and Order: Unità speciale e Le streghe dell'East End.