Jonathan Demme, David Byrne e il 4K: il trailer della versione restaurata di Stop Making Sense

Verrà presentata al TIFF, e poi verrà distribuita nelle sale americane, la versione restaurata di uno dei più grandi film concerto di tutti i tempi, quello che racconta le leggendarie esibizioni dei Talking Heads al Pantages Theater di Hollywood nel 1983.

Come saprete tutti benissimo Jonathan Demme (uno che ci manca assai) non è stato solo un grande autore di film, ma anche un appassionato di musica nonché il regista di alcuni dei più bei documentari su musicisti che siano mai stati realizzati. Tra questi, quello che è considerato uno dei migliori film concerto di tutti i tempi: Stop Making Sense, quello che raccontava tre leggendarie esibizioni dal vivo dei Talking Heads di David Byrne che si sono tenute al Pantages Theatre di Hollywood nel dicembre del 1983, nel corso del tour promozionale dell'album "Speaking in Tongues".

La versione restaurata in 4K di Stop Making Sense verrà presentata in prima mondiale al Toronto International Film Festival, e verrà successivamente distribuito nelle sale americane dalla A24.

