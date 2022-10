Joker 2 e The Batman 2, come procedono sotto i nuovi DC Studios?

News Cinema

Con l'arrivo di una nuova dirigenza ai DC Studios, la convivenza tra progetti diversi, relativi a diverse continuity, potrebbe disorientare il pubblico, ma anche i piani alti devono prendere delle decisioni.

Ora che i DC Studios hanno una nuova dirigenza creativa e organizzativa, costituita dal regista James Gunn e dal producer Peter Safran, il DC Extended Universe dovrebbe diventare più coeso e ci potrebbe essere più coerenza tra le produzioni DC in casa Warner Bros. Discovery: ma come si pongono in questo contesto outsider come Joker: Folie à Deux e The Batman 2? Vanno chiariti alcuni punti nodali, sui quali ha indagato Variety. Leggi anche Superman, Henry Cavill ufficializza il suo ritorno nel DC Extended Universe

The Batman 2 esce nel 2025, Joker 2 è fuori dal DC Extended Universe