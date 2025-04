Johnny Depp: la prima immagine dal set del thriller Day Drinker con Penelope Cruz

News Cinema

E' un Johnny Depp molto diverso dal solito, quello che vediamo nella prima foto di Day Drinker, il film di Marc Webb, che lo riunisce per la quarta volta con Penelope Cruz.

Dite la verità: un Johnny Depp così, affascinante e maturo, lontano dall'aria trasandata da rockstar che ama sfoggiare, non lo avevamo mai visto. La Lionsgate ha deciso di pubblicizzare il nuovo film del regista di Biancaneve, Marc Webb, che si intitola Day Drinker e vede l'attore per la quarta volta al fianco di Penelope Cruz, con una foto che lo raffigura in versione brizzolata ed elegante. A questo punto vediamo cosa esattamente sappiamo del film che ha appena iniziato le riprese in Spagna.

Day Drinker: Johnny Depp, Penelope Cruz. gli altri attori e la storia del film

Come dicevamo, Day Drinker riunisce per la quarta volta Johnny Depp e Penelope Cruz, dopo Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express. Nel cast ci sono anche Madelyn Cline, Manu Rios, Aròn Piper, Anika Boyle e l'argentino Juan Diego Botto. Le riprese sono iniziate in Spagna e la storia, dalla sinossi ufficiale, è quella di una barista su uno yacht privato (Cline), che conosce un ospite misterioso (Depp). I due si trovano presto invischiati con una criminale (Cruz) e connessi in un modo che nessuno si aspettava. Marc Webb ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sono elettrizzato di iniziare le riprese con Johnny, Madelyn, Penelope e questo incredibile cast. Ci troviamo in una location bellissima con una troupe fantastica e una storia feroce ed emozionante da raccontare. Sarà divertente". La sceneggiatura originale del film, prodotto dai produttori di John Wick, è stata scritta da Zach Dean.