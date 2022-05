John Woo rifà il suo leggendario The Killer per Peacock

News Cinema

Il regista, uno dei massimi esponenti della New Wave hongkonghese che ha cambiato il cinema mondiale tra gli anni Ottanta e i Novanta, realizzerà il remake di uno dei suoi film più belli e celebri, interpretato nel 1989 da Chow Yun-Fat e Tony Leung.

Con Tsui Hark, Ringo Lam e pochi altri, John Woo è stato uno dei più importanti registi della New Wave del cinema di Hong Kong che, a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta, e prima dell'handover che ha restituito Hong Kong, allora colonia britannica, alla Cina, ha contribuito in maniera determinante a cambiare l'aspetto e lo stile del cinema di tutto il mondo. Uno dei più importanti e di sicuro il più influente, come testimonia anche il fatto che, una volta arrivato l'handover, Woo si trasferì subito e con successo a Hollywood dirigendo film come Face/Off o Mission: Impossible II.

Woo era poi tornato in patria, dove ha diretto alcuni kolossal storici, ma negli ultimi anni sembra essere tornato vicino al genere action, quello che l'ha reso famoso, con film come il Manhunt visto a Venezia (disponibile su RaiPlay) e il Silent Night in fase di lavorazione, un action senza dialoghi con Joel Kinnaman che lo riporta anche a lavorare con produzioni statunitensi.

E così è arrivata anche la conferma che dirigerà presto un remake in lingua inglese di uno dei suoi film più belli e famosi, probabilmente il suo capolavoro: The Killer. Il remake sarà girato in inglese con attori americani (non ci sono ancora nomi) e debutterà nel 2023 su Peacock, che è il servizio streaming di NBCUniversal ancora non attivo in Italia ma i cui contenuti sono al momento distribuiti da Sky e NOW.

Sono almeno dieci anni che si parla di un possibile remake di The Killer diretto da Woo, e l'attuale esplosione degli streamer (Peacock ha annunciato "crescite eccezionali" nel primo quarto del 2022, superando perfino Netflix) l'ha finalmente reso una realtà.

Diretto da Woo nel 1989, e con protagonisti Chow Yun-fat, Danny Lee e Sally Yeh, The Killer (che Woo aveva basato su Frank Costello faccia d'angelo di Jean-Pierre Melville, suo regista feticcio) racconta la storia un assassino a pagamento vicino al ritiro che accetta un ultimo lavoro, nel corso del quale acceca accidentalmente la cantante di un night. Lacerato dal senso di colpa inizia a prendersi cura di lei, e per pagarle l'operazione necessaria a restituirle la vista, accetta l'incarico di far fuori un boss della Triade, proprio mentre la polizia gli sta dando la caccia ed è braccato da un tenace e anticonformista ispettore.

The Killer è il film che porta alle estreme conseguenze il cosiddetto "heroic bloodshed", quel tipo di cinema d'azione inventato in qualche modo dallo stesso Woo con la trilogia di A Better Tomorrow nel quale la violenza è ultraspettacolare, i proiettili esplosi sono migliaia ma nella trama è fortissima l'influenza del mélo, e si calca molto la mano su concetti come onore, dovere, fratellanza, tradimento e redenzione. Purtroppo, per via dei tanti paradossi dei tempi in cui viviamo, al momento il The Killer del 1989 non è disponinbile in streaming nemmeno a pagamento.