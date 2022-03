John Woo di nuovo in America sta girando Silent Night, un action senza dialoghi con Joel Kinnaman

News Cinema

Il grande regista cinese di Hong Kong John Woo torna a girare in America: il film è un action intitolato Silent Night, senza dialoghi, con Joel Kinnaman. Cosa sappiamo del progetto.

Ottime notizie per noi orfani del cinema di John Woo, il regista cinese di Hong Kong che ha diretto in patria capolavori come The Killer e Hard Boiled, prima di trasferirsi in America dove, tra alti e bassi, è riuscito a regalarci pure un gioiello come Face/Off. Dopo un lungo periodo in Cina, Woo è tornato in Nord America dove sta già girando l'action Silent Night, di cui fino ad ora non si sapeva nulla. Protagonista Joel Kinnaman, ma la vera sorpresa è che si tratta di un film "muto", o meglio senza dialoghi, anche se accompagnato da musica ed effetti sonori. Vediamo di scoprire qualcosa in più di questo oggetto misterioso.

Silent Night: quello che si sa finora del nuovo film di John Woo

È stato lo stesso John Woo dalla sua pagina Instagram a condividere la foto di inizio riprese, in cui lo vedete qua sotto, seduto su una sedia da giardino, di fronte a una bicicletta e a un palloncino rosso. Quello che si sa di Silent Night è che si tratta di un action senza dialoghi e che l'unico attore annunciato al momento è il protagonista Joel Kinnaman nel ruolo di un padre in cerca di vendetta per la morte del figlio. I produttori sono Basil Iwanyk, Christian Mercuri, Erica Lee e Lori Tilkin, che hanno in comune la saga di John Wick.

Il fatto che i personaggi non parlino ma agiscano soltanto desta molto interesse: l'abilità di John Woo nel raccontare una storia e dei sentimenti principalmente con l'azione è giustamente rinomata e siamo felicissimi di ritrovare il regista a 75 anni su un set, 5 anni dopo il cinese Manhunt. Al momento questo è tutto quello che si sa di Silent Night, ma non mancheremo di aggiornarvi in merito.

((foto Joel Kinnaman di Sandra Birgesdotter, Wikipedia, 2014)