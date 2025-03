John Carpenter comporrà la colonna sonora del prossimo horror di Bong Joon-ho!

News Cinema

Un inedito colpo di scena durante un incontro pubblico tra John Carpenter e Bong Joon-Ho dopo la proiezione de La Cosa restaurato in 4k: il primo si è impegnato a comporre la colonna sonora per il prossimo horror del regista sud coreano.

La notizia di una collaborazione tra John Carpenter e Bong Joon-ho non può che riempire di gioia gli appassionati del loro cinema. Dal momento che Carpenter, a soli a 77 anni, sembra aver tirato i remi in barca come regista e si dedica più che altro alla produzione e ai concerti, siamo comunque felici di sapere che comporrà la colonna sonora del prossimo film del regista sud coreano, un horror, e avremmo tanto voluto essere presenti all'evento in cui l'accordo si è concretizzato. Ve lo raccontiamo.

John Carpenter comporrà la colonna sonora del nuovo horror di Bong Joon-ho

Attualmente sui nostri schermi con Mickey 17, accolto tiepidamente da pubblico e critica, Bong Joon-ho ha già girato un film animato sulle creature marine (dovrebbe intitolarsi The Valley e di più non ne sappiamo) e ha confermato che il suo prossimo film sarà un horror. Durante una serata di presentazione di La Cosa in versione restaurata in 4k, Bong Joon-ho ha condotto l'incontro post proiezione con Carpenter ed è stato proprio allora che gli ha chiesto se fosse interessato a comporre la musica per il suo horror. Prima ancora che finisse di formulare la domanda, mentre parlava del suo progetto, è stato interrotto dal regista che ha detto "Voglio comporre la tua colonna sonora", dopo di che i due si sono stretti la mano e Bong Joon-ho ha confermato a tutti i presenti che la notizia era ufficiale. Sul nuovo horror del regista sudcoreano si sa solo che è un progetto a cui tiene moltissimo e a cui pensa dal 2001, che sarà ambientato a Seoul, e avrà sia elementi horror che action, sul genere di The Host, che di fatto è il suo unico horror puro e che è considerato una vetta del genere. Quanto a John Carpenter, il regista ha composto di recente la colonna sonora di Death of a Unicorn, che - non sappiamo per quali motivi - è stata sostituita da una firmata da Dan Romer e Giosuè Greco. Siamo sicuri che questo non avverrà con Bong Joon-ho.