Jim Carrey riceverà il César Onorario 2026

Dopo il premio assegnato quest'anno a Julia Roberts, nel 2026 il César onorario andrà all'attore canadese Jim Carrey, nella cerimonia che si svolgerà il 27 febbraio a Parigi.

Ci fa particolarmente piacere condividere la notizia di un riconoscimento importante assegnato ad un attore che amiamo molto: il 27 febbraio 2026 Jim Carrey riceverà il César onorario a Parigi nella cinquantesima edizione del premio più prestigioso di Francia. Carrey segue nell'albo d'oro del premio nell'ultimo decennio Julia Roberts (2025), Christopher Nolan (2024), David Fincher (2023) Cate Blanchett (2022), Robert Redford (2019) e George Clooney (2017). Non è del resto la prima volta che la Francia mostra il suo affetto per Carrey: nel 2010 il ministro della cultura Frédéric Mitterrand lo insignì del titolo di Chevalier des Ordres des Arts et des Lettres per il suo significativo contributo all'arte e al cinema.

Jim Carrey attore amato in tutto il mondo

A parte i suoi ruoli più smaccatamente comici in film come Scemo e + Scemo, The Mask, Ice Ventura e altri, Jim Carrey si è dimostrato all'altezza di parti drammatiche in film che tutti abbiamo amato, da The Truman Show a Man on the Moon e Se mi lasci ti cancello. Da non dimenticare la bellissima serie tv Kidding, purtroppo cancellata a causa dei guai del co-protagonista Frank Langella. Tra i riconoscimenti ottenuti dall'attore canadese, che ha al suo attivo due Golden Globe, ricordiamo il Charlie Chaplin Award ricevuto ai BAFTA per il suo lavoro nella commedia. Carrey è anche pittore e ultimamente ha scritto il suo primo romanzo, "Memoirs and Misinformations". Al cinema è tornato da poco nei film della serie Sonic, ma speriamo di ritrovarlo presto protagonista. A lui (e a Andy Kaufman, che ha mirabilmente interpretato in Man on the Moon) è dedicato il documentario Jim & Andy: The Great Beyond. Jim Carrey riceverà il César sul palco del mitico Olympia il prossimo 27 febbraio e noi non vediamo l'ora di vedercelo salire.