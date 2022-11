Jim Carrey lascia Twitter con un'animazione basata su un suo dipinto

Dopo il controverso acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, che si è subito premurato di riaprire le porte a Donald Trump, ha licenziato un gran numero di dipendenti e chiesto a quelli rimasti di lavorare il triplo (non esattamente un accattivante biglietto da visita), sul social più intellettuale di Facebook c'è stato un fuggi fuggi generale di attori, registi e artisti, che in alcuni casi (ad esempio Neil Gaiman) sono emigrati sul farraginoso Mastodon mantenendo per ora due profili, ma in altri se ne sono andati dopo la richiesta di Musk di pagare 8 dollari per avere la famosa spunta blu che segnala che un account è genuino e non un fake. E non si tratta ovviamente di una questione di soldi ma di principio. Uno di quelli che ha semplicemente detto addio è Jim Carrey, che ha scelto un modo originale per dare l'addio ai suoi follower sul social. Nel suo saluto ai fan ha lasciato un video animato e ha scritto, con un ovvio riferimento alla situazione:

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r