Jessica Chastain e Jeremy Strong ballano scatenati sulle note di Madonna: il video

Sabato scorso Jessica Chastain e Jeremy Strong hanno ballato al ritmo di Hung Up di Madonna e l'attrice ha spiritosamente condiviso il video sui suoi social. I due erano reduci dall'afterparty di Gucci alla Fashion Week di Milano.

Che il premio Oscar Jessica Chastain fosse una delle attrici, oltre che brave, più simpatiche di quelle in circolazione lo sapevamo da tempo, ma non conoscevamo il lato giocoso di Jeremy Strong, fantastico attore che abbiamo tutte amato (odiare) nel ruolo di Kenneth Roy in Succession. Non sappiamo per quale ragione i due si trovassero in compagnia di amici in una stanza d'albergo, dove si sono scatenati sulle note della celebre Hung Up di Madonna. Il video è stato condiviso da Jessica Chastain sul suo account Twitter (o X. come inspiegabilmente è stato ribattezzato da Musk) con la seguente didascalia: "Questo è quello che succede quando lasciate rimanere me e Jeremy Strong dopo l'ora di andare a letto". Nel video si vede una ragazza, probabilmente la "padrona di casa" (o della stanza d'albergo) ballare in piedi sul letto, prima dell'ingresso di Chastain e Strong che si esibiscono in un improvvisato balletto, tutto da ridere. Ah, e tutti, come i Blues Brothers, indossano gli occhiali da sole.

This is what happens when you let Jeremy Strong and I stay up past our bedtimes #4AM pic.twitter.com/ic8W44juvL — Jessica Chastain (@jes_chastain) September 23, 2023

All'afterparty di Gucci: l'altro video con gli attori che ballano con LIke a Prayer

Un fan ha condiviso sempre su X un video in cui vediamo Chastain e Strong all'afterparty di Gucci, evidentemente a tema Madonna, ballare sulle note di Like a Prayer. Nel gruppo ci sono anche Julia Garner e Paul Mescal. Jessica Chastain e Jeremy Strong sono amici da molto tempo e hanno recitato insieme in Zero Dark Thirty, Molly's Game e Armageddon Time.