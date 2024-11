Jesse Eisenberg dirige un musical con Julianne Moore e Paul Giamatti

News Cinema

Per la sua terza regia Jesse Eisenberg ha scelto di cimentarsi in un musical con Paul Giamatti e Julianne Moore ambientato nel mondo del teatro.

Sono mesi molto intensi questi per Jesse Eisenberg. L'attore che ha prestato il volto al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in The Social Network di David Fincher, si prepara, fra le altre cose, a dirigere un film. Non si tratta di un film qualsiasi ma di un musical, genere tornato in voga ormai da qualche anno anche grazie a La La Land. Prima di mettersi al lavoro sul nuovo progetto, l'attore ha intenzione di godersi il successo di un'altra sua prova registica. Parliamo di A Real Pain, storia di due cugini che, dopo la morte della nonna, compiono un viaggio in Polonia. La prima prova dietro alla macchina da presa di Eisenberg è stata Quando avrai finito di salvare il mondo, con Finn Wolfhard e Julianne Moore.

Il musical di Jesse Eisenberg: cosa sappiamo del film

Ma torniamo al musical del buon Jessie, che tornerà a dirigere Julianne Moore, alla quale affiancherà Paul Giamatti. L'attrice interpreterà una donna che entra a far parte del cast di una pièce teatrale pur non avendo esperienza. Grazie all'impegno del regista, finirà per innamorarsi perdutamente della recitazione. Il film non ha ancora un titolo e tantomeno una data di uscita.

Per quanto riguarda gli altri progetti a cui è legato Jesse Eisenberg, ricordiamo che riprenderà il ruolo di Danny Atlas in Now You See Me 3, che riporta il franchise dei maghi del crimine sul grande schermo a quasi 10 anni di distanza dal secondo capitolo. La regia non è più né di Louis Leterrier né di Jon M. Chu ma di Ruben Fleischer. All'inizio dell’anno Eisenberg è inoltre apparso in Sasquatch Sunset, un fantasy di Nathan e David Zellner che ha debuttato al Sundance Film Festival.