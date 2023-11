Jeremy Renner: 10 mesi dopo, corre e saltella, colmo di speranza e gratitudine

News Cinema

Al decimo mese di convalescenza, Jeremy Renner affida a Instagram un video nel quale corre e salta nel vialetto di casa. L'attore ringrazia i suoi follower e le persone che gli sono state vicine dopo il terribile incidente con il gatto delle nevi.

Dopo 10 mesi di convalescenza, Jeremy Renner è quasi tornato quello di prima, e prova ne è un video che l'attore ha postato su Instagram in cui corre sul vialetto di casa in t-shirt, calzoncini, scarpe da ginnastica e cappellino da baseball. Dal momento che la piccola strada che conduce alla sua abitazione non è affatto pianeggiante, il miglioramento delle condizioni di salute dell'attore appare sorprendente, soprattutto alla luce dell'incidente in cui ha seriamente corso il rischio di rimanere ucciso.

Il 1° gennaio di quest'anno, nei pressi della sua casa sul lago Tahoe, Jeremy Renner è stato schiacciato dal suo gatto delle nevi ed è stato portato di corsa all'ospedale con un trauma toracico e diverse fratture. Le sue condizioni erano critiche, e i fan si sono davvero preoccupati. Tuttavia, fin dal principio, l'attore li ha tranquillizzati, tenendoli costantemente informati. All'inizio la ripresa non è stata semplice, ma Jeremy è un uomo forte e determinato, e quindi ha lottato ogni giorno per arrivare a rimettersi in pista, e quando nel mese di aprile ha partecipato all'anteprima della docuserie Disney+ Rennervations, ha sfilato sul red carpet senza il bastone.

La terapia migliore per Jeremy Renner

Oltre a tenere aggiornati i suoi ammiratori via social, Jeremy Renner ha parlato della sua convalescenza con la stampa e, all'inizio di questo mese, ha rivelato di aver tentato ogni possibile e immaginabile terapia fisica, a cui ha aggiunto siringoni di peptidi, exosomi e cellule staminali, la IV Therapy, il Laser a Infrarossi e addirittura la camera iperbarica e i bagni in acqua ghiacciata. Ad aiutarlo di più è stata però una cura con cui i medici c’entravano ben poco e nella quale i "primi attori" erano la forza di volontà, la spinta a essere vivo, il desiderio di guarire ed essere eccezionale. Renner, insomma, non si è limitato a gioire per non essere morto, ma si è dato da fare appena ha potuto, spronato dai familiari e dagli amici.

Il video di Jeremy Renner che corre

Nel video postato sulla sua pagina Instagram, Jeremy Renner non solo corre ma saltella anche, o meglio saltella in discesa e corre in salita, senza mai perdere l'equilibrio o fermarsi per la fatica. Accanto al video leggiamo:

Oggi sono 10 mesi che sto in convalescenza… Primo tentativo di questa attività (specialmente in pendenza), che mi ha portato lacrime di gioia, speranza e gratitudine per il vostro sostegno, che si unisce a quello della mia famiglia e dei miei amici. Sono molte le ragioni per cui non mollo, ma voi siete la mia benzina.