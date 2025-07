Jenny De Nucci protagonista di Ti respiro: guarda il trailer del corto che sarà presentato in anteprima al Giffoni

News Cinema

La giovane attrice è anche produttrice e autrice del soggetto di questo cortometraggio diretto da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga. Ecco trama e trailer di Ti respiro.

Il prossimo 22 luglio, nel corso della 55° edizione del Giffoni Film Festival, verrà presentato come eveno speciale un cortometraggio che vede protagonista Jenny De Nucci, coinvolta nel progetto anche come autrice del soggetto e come produttrice.

Il film si intitola Ti respiro ed è diretto dal duo JAB, formato da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga, già apprezzati per il premiato Intolerance; viene raccontato come "un racconto intimo e perturbante che intreccia thriller psicologico e tensione emotiva".

Questa la trama ufficiale:

Mila è un'attrice e influencer di successo che, sconvolta da un lutto, sceglie di ritirarsi completamente dalla scena pubblica, staccando ogni contatto con i social e isolandosi nella propria casa. L’unico legame con il mondo esterno sono le pizze a domicilio. Ma qualcosa cambia quando comincia a ricevere dei messaggi misteriosi nascosti proprio all’interno delle scatole. Un dialogo silenzioso e inquietante inizia a prendere forma, portando Mila a dubitare di ciò che la circonda e della sua stessa lucidità.

Nel corto, che è stato sceneggiato da Gualtiero Titta e si sviluppa interamente in un’unica location, De Nucci rielaboraun’esperienza fa lei realmente vissuta, e torna a collaborare con Lorenzo Giovenga dopo Happy Birthday.

Ti respiro, prodotto da Daitona, Panebarco, Limbo Film in collaborazione con Not Jennifer, Mnemonica e Rain Frog, è un WeShort Original distribuito da Cattive Distribuzioni e in partnership con Giffoni Hub, e sarà disponibile sempre dal 22 luglio su RaiPlay e Rai Cinema Channel. Ad accompagnare la premiere del film, anche l’uscita dell’omonimo brano musicale Ti respiro, interpretato dalla cantante Bianca Marcelli, dal 22 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Questo il trailer di Ti respiro: