Jennifer Lopez dipendente dal sesso nel trailer di This Is Me...Now

Musical, semiautobiografia visionaria? Jennifer Lopez presenta il 16 febbraio su Prime Video il film This Is Me... Now, in contemporanea con il nuovo album omonimo. E non è un semplice film concerto. Ecco il trailer.

Jennifer Lopez proporrà al pubblico il 16 febbraio il suo nuovo album This Is Me... Now, e su Prime Video in streaming un film originale ne proporrà i temi sotto un'altra forma: è difficile dal trailer che vi presentiamo qui in basso capire di cosa esattamente si tratti. Il lungometraggio di Dave Meyers è infatti un incrocio tra un musical, un'opera autobiografica in stile reality... attraverso la fiction. Una discreta follia, della quale J. Lo è coautrice oltre che ragion d'essere ultima della sua esistenza.





This Is Me... Now, il film dove J. Lo racconta sé stessa a modo suo

Forse This Is Me... Now viene raccontato al meglio proprio dalla sua sinossi ufficiale, che lascia perdere la classificazione di genere, per concentrarsi sul senso del progetto: "Una riflessione intima, un'interpretazione altamente coreografica del viaggio di Jennifer Lopez, nel suo percorso di autoguarigione e fiducia imperitura nei lieti fini". Jennifer ha scritto il film insieme a Mike Walton, e nelle immagini del trailer si intuisce una struttura da videoclip, chiaramente promozione dell'album omonimo, intrecciata con sezioni di fiction che ricreano la vita privata di J. Lo nei panni di sé stessa, presunta dipendenza dal sesso inclusa. Una sorta di tilt tra confessione ed esibizione, un'esplosione di mitologia autogestita, in modo però bizzarro e visionario (si veda la sala macchine col cuore steampunk pulsante!): "La sua storia raccontata a modo suo", come ci spiega il trailer.

Lopez si confronta quindi con il successo cinematografico delle colleghe come Taylor Swift e Beyoncé, campionesse d'incassi con The Eras Tour e Renaissance, ma gioca una carta più elaborata di un semplice film concerto... e si muove sul sicuro nello streaming di Prime Video.