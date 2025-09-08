Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nel primo trailer italiano di Die My Love
Debutterà nei cinema italiani il 27 novembre questo nuovo film di Lynne Ramsay che è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, dove ha suscitato alcuni entusiasmi e molte polemiche. Ecco il primo teaser trailer di Die My Love.
Scozzese, classe 1969, Lynne Ramsay è una regista assai apprezzata in certi circoli cinefilei e nel giro dei festival internazionali. Le vogliono molto bene in particolare a Cannes, dove ha presentato alla Quinzaine i suoi primi due film, Ratcatcher e Morvern Callar, per poi approdare direttamente al Concorso ufficiale con ...e ora parliamo di Kevin, You Were Never Really Here e, pochi mesi fa, con il suo nuovissimo Die My Love.
Interpretato da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, intensi e scatenati, questo nuovo film della Ramsay racconta con toni fiammeggianti e ellittici la storia di una giovane coppia che si trasferisce in una casa di campagna e che, complice una gravidanza, vede quello che era un amore carico di passione e diverimento trasformarsi in una routine stanca e piena di silenzi, rancori, bugie.
A Cannes, non è che Die My Love sia stato preso proprio benissimo, e la sua autrice non la prese proprio benissimo, polemizzando apertamente con i critici. Noi di Coming Soon, nelle persone degli inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi, facemmo parte di coloro i quali non apprezzarono molto il film, come potete leggere in questa recensione o ascoltare in questo video.
Come che sia, Die My Love sarà una delle prossime uscite della neonata distribuzione di MUBI: nelle sale italiane arriverà il prossimo 27 novembre, e questo è il suo primo teaser trailer ufficiale.