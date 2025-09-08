TGCom24
Home | Cinema | News | Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nel primo trailer italiano di Die My Love
Schede di riferimento
Die My Love
Anno: 2025
2,5
Die My Love
News Cinema

Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nel primo trailer italiano di Die My Love

Debutterà nei cinema italiani il 27 novembre questo nuovo film di Lynne Ramsay che è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, dove ha suscitato alcuni entusiasmi e molte polemiche. Ecco il primo teaser trailer di Die My Love.

Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nel primo trailer italiano di Die My Love

Scozzese, classe 1969, Lynne Ramsay è una regista assai apprezzata in certi circoli cinefilei e nel giro dei festival internazionali. Le vogliono molto bene in particolare a Cannes, dove ha presentato alla Quinzaine i suoi primi due film, Ratcatcher e Morvern Callar, per poi approdare direttamente al Concorso ufficiale con ...e ora parliamo di Kevin, You Were Never Really Here e, pochi mesi fa, con il suo nuovissimo Die My Love.
Interpretato da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, intensi e scatenati, questo nuovo film della Ramsay racconta con toni fiammeggianti e ellittici la storia di una giovane coppia che si trasferisce in una casa di campagna e che, complice una gravidanza, vede quello che era un amore carico di passione e diverimento trasformarsi in una routine stanca e piena di silenzi, rancori, bugie.
A Cannes, non è che Die My Love sia stato preso proprio benissimo, e la sua autrice non la prese proprio benissimo, polemizzando apertamente con i critici. Noi di Coming Soon, nelle persone degli inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi, facemmo parte di coloro i quali non apprezzarono molto il film, come potete leggere in questa recensione o ascoltare in questo video.
Come che sia, Die My Love sarà una delle prossime uscite della neonata distribuzione di MUBI: nelle sale italiane arriverà il prossimo 27 novembre, e questo è il suo primo teaser trailer ufficiale.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Die My Love
Anno: 2025
2,5
Die My Love
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
40 Secondi: ecco il trailer ufficiale del film che racconta della barbara uccisione di Willy Monteiro
news Cinema 40 Secondi: ecco il trailer ufficiale del film che racconta della barbara uccisione di Willy Monteiro
Stuffed, Harry Melling dopo Harry Potter protagonista di un horror con Jodie Comer
news Cinema Stuffed, Harry Melling dopo Harry Potter protagonista di un horror con Jodie Comer
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Settembre, in prima serata
Frozen 3, Josh Gad aggiorna sul progetto: "È davvero straordinario quello che stanno facendo"
news Cinema Frozen 3, Josh Gad aggiorna sul progetto: "È davvero straordinario quello che stanno facendo"
The Conjuring - Il rito finale sfiora il record al boxoffice mondiale, primo anche al botteghino italiano del weekend
news Cinema The Conjuring - Il rito finale sfiora il record al boxoffice mondiale, primo anche al botteghino italiano del weekend
Deadpool, fu Ryan Reynolds l'autore del leak del 2014: "Ho barato un po', sapevo che alla gente sarebbe interessato"
news Cinema Deadpool, fu Ryan Reynolds l'autore del leak del 2014: "Ho barato un po', sapevo che alla gente sarebbe interessato"
A cento anni dalla nascita, ricordiamo il genio di Peter Sellers attraverso cinque film in streaming
news Cinema A cento anni dalla nascita, ricordiamo il genio di Peter Sellers attraverso cinque film in streaming
Matt Damon ha rifiutato 290 milioni di dollari: ecco il più grande “no” della storia di Hollywood
news Cinema Matt Damon ha rifiutato 290 milioni di dollari: ecco il più grande “no” della storia di Hollywood
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La casa sul lago del tempo
Abbronzatissimi
Ti guardo
Prima o poi mi sposo
The Missing
Dog Days
Il patto dei lupi
The Expatriate
World War Z
Saranno famosi
Un matrimonio all'inglese
Don't Look at the Demon
Film stasera in TV