Jennifer Lawrence e la pretesa di essere la prima action hero donna: la rete la smentisce

In un'intervista a due con Viola Davis per Variety, Jennifer Lawrence ha detto che prima di Hunger Games non erano esistite eroine femminili, dimenticando, come in molti le hanno ricordato, Sigourney Weaver e altre sue illustri antecedenti.

Ha provocato una vera e propria sollevazione in rete una dichiarazione che Jennifer Lawrence, parlando con Viola Davis in un'intervista pubblicata su Variety, ha fatto in merito al personaggio di Katniss in Hunger Games. Secondo lei, si tratta della prima eroina action al cinema. Ma la storia e gli appassionati di cinema la smentiscono.

Cosa ha detto esattamente Jennifer Lawrence

Parlando con Viola Davis, protagonista di A Woman King, nell'intervista pubblicata su Variety ieri, riguardo ai personaggi femminili protagonisti dei film d'azione, Jennifer Lawrence ha detto: "Ricordo quando facevo Hunger Games, nessuno aveva mai messo una donna come protagonista di un action perché non avrebbe funzionato, perché ci dicevamo che sia i ragazzi che le ragazze possono identificarsi con un protagonista msschile, ma i ragazzi non si identificano con una protagonista".

Centinaia i commenti social a questa sua affermazione, visto che Jennifer Lawrence sembra aver dimenticato la Ripley di Alien, Linda Hamilton nei film di Terminator, o prima ancora la Pam Grier dei Blaxploitation degli anni Settanta, o Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Uma Thurman, Angelina Jolie e molte altre che si sono cimentate in ruoli da eroine. Certo è, come ha commentato su Twitter Franklin Leonard, fondatore della Blacklist, rinomata piattaforma per sceneggiatori, che è fin troppo vero il pregiudizio per cui Hollywood continua a credere che un eroe maschile sia più accettabile in un film d'azione, ma è altrettanto sicuro che il primato in campo femminile non spetta a Jennifer Lawrence.