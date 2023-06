Jennifer Lawrence: "È difficile fare ridere senza offendere nessuno"

News Cinema

Protagonista della commedia Fidanzata in affitto ora in sala, Jennifer Lawrence ha raccontato le difficoltà nel creare una commedia sul sesso a pagamento nell'era del politicamente corretto. E ha spiegato quale possa essere la chiave per rimanere rispettosi senza inibirsi.

Jennifer Lawrence è protagonista della commedia Fidanzata in affitto, adesso in sala: nella storia è una ragazza che accetta per soldi di "svezzare" un ragazzino imbranato, pagata dai suoi genitori. Una premessa spudorata che nell'era del politicamente corretto sembrerebbe rischiosa, e Jennifer ne è consapevole, ma come ha raccontato a Sky News c'è un modo per uscirne vivi senza avere troppa paura degli attacchi... Leggi anche Fidanzata in affitto: la recensione della commedia con Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence: "Tutti si offenderanno per questo film, non c'è di che"

La premessa e le conseguenze di Fidanzata in affitto, scritto e diretto da Gene Stupnitsky, sono abbastanza provocatorie da aver spinto la Motion Pictures Association of America a classificare il film come "R - Restricted", cioè con l'obbligo per i minori di 17 anni di essere accompagnati al cinema da un adulto. Insomma, una commedia vietata ai minori, cosa poco frequente ormai a Hollywood. Jennifer Lawrence ci scherza, però ha una sua idea di come si possa portare avanti a testa alta un film del genere.

Credo che sia il momento per una bella risata vecchio stile. Ed è davvero difficile fare ridere senza offendere le persone. Tutti in un certo senso saranno offesi da questo film... e non c'è di che. [...] Dobbiamo saper affrontare l'idea di essere offesi. C'era e c'è una reazione spropositata perché ci siamo resi conto che c'erano tante cose su cui scherzavamo e non avremmo dovuto... e penso che questo film faccia un buon lavoro nello spingersi ai limiti, allo stesso tempo non negando che le cose che fanno queste persone siano sbagliate. E che siano una cattiva idea. [...] Una cosa che abbiamo imparato dalle commedie del passato è che la cattiveria non è molto divertente. Far sentire le persone a disagio per come sono, invece di prendersi in giro. Ma come l'abbiamo gestita noi va bene, abbiamo trovato la quadra.