Jennifer Aniston è arcistufa della cancel culture: "Non ne posso proprio più"

News Cinema

Jennifer Aniston, pur appoggiando il #MeToo e condannando Harvey Weinstein e tutte le forme di intolleranza, ammette di non farcela più a sopportare la cancel culture, che giudica il passato alla luce degli odierni principi del politicamente corretto.

L'abbiamo detto e ridetto: il politicamente corretto è diventato una delle ossessioni del nostro tempo, in particolare negli Stati Uniti, dove la cosiddetta cancel culture si sta imponendo sempre di più, con la conseguenza che libri, film, persone, perfino episodi storici considerati espressione di razzismo e discriminazioni varie o molestie sono diventati argomento tabù e si fa finta che non siano mai esistiti. È successo con una statua di John Wayne o con premi che sono tornati a coloro che li hanno assegnati. Per fortuna la cancel culture ha i suoi detrattori, e fra questi c'è Jennifer Aniston, che ha confessato di non tollerarla più.

Jennifer Aniston contro la cancel culture

In un'intervista a The Wall Street Journal, Jennifer Aniston ha manifestato la sua disapprovazione nei confronti della cancel culturee, dopo aver detto: "Non ne posso più", ha spiegato:

Probabilmente mi sono automaticamente cancellata dicendo queste cose. È solo che non ne capisco il senso. Non c'è spazio per la redenzione? Non lo so, non getterei tutti nel calderone di Harvey Weinstein.

Poi Jennifer ha parlato più diffusamente di Harvey Weinstein, dicendo di non aver mai subito molestie da lui ma di non amarlo particolarmente:

Non è uno di cui dici: "Dio, non vedo l'ora di trascorrere del tempo con Harvey". Proprio no. Al contrario pensi: "Oddio, ok, ti sta bene!". Ricordo che mi venne a trovare su un set per propormi un film. E rammento che feci in modo di avere una terza persona nella mia roulotte.

Curiosamente, a proposito di Jennifer Aniston, Weinstein aveva detto di non averla mai fatta sentire a disagio. Ovviamente non poteva sapere che la presenza di un terzo incomodo durante il loro incontro non era casuale.

Il maschilismo della Plan B

Sempre nell'intervista al Wall Street Journal, Jennifer Aniston ha parlato di quando, nel 2011, ha fondato, insieme a Brad Pitt (all'epoca suo marito) e a Kristin Hahn, la casa di produzione Plan B Entertainment. L'attrice ha detto che l'ambiente era caratterizzato da un forte maschilismo e che tutti continuavano a dire a lei e alla Hahn: "Ma guarda quanto siete carine voi due!". Quando Jennifer e Brad hanno divorziato nel 2005, la Aniston ha detto addio alla Plan B, fondando più tardi la Echo Films, con cui ha prodotto e produce la serie tv di successo The Morning Show, di cui è una dei protagonisti. Ricordiamo che le prime due stagioni hanno avuto diverse candidature agli Emmy Awards e ai Golden Globes. Hanno ottenuto una vittoria ai primi nella categoria miglior attore non protagonista grazie a Billy Crudup.