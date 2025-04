Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid cercano una ragazza scomparsa nel trailer di Neighborhood Watch

News Cinema

Esce in America il 25 aprile il thriller Neighborhood Watch con Jeffrey Dean Morgan e Jack Quaid. Ecco il trailer.

Duncan Skyles si è rivelato al pubblico americano col thriller The Cloverhitch Killer, inedito in Italia, dove Dylan McDermott interpretava (benissimo) un sewriql killer ispirato a Dennis Rader. Torna adesso alla regia del suo secondo film, Neighborhood Watch, che vede protagonisti due attori molto amati dal pubblico come effrey Dean Morgan e Jack Quaid (attualmemte sui nostri schermi in Mr. Morfina). Questo intanto è il trailer di Neighborhood Watch.

Neighborhood Watch: la trama e il cast

Come avere forse intuito dal trailer. la storia di Neighborhood Watch parte quando Simon, il personaggio interpretato da Quaid, un giovane uomo con problemi psichiatrici, assiste al rapimento di una ragazza. Dopo essersi rivolto senza risultati alla polizia, chiede l'aiuto del suo vicino, Ed (Morgan), un ex addetto alla sicurezza con un passato problematico. Mentre l'improbabile coppia si addentra nel mistero, la loro ricerca della erità li costringe non solo ad affrontare gli oscuri segreti legati alla scomparsa della ragazza, ma anche le ferite non riconosciute che perseguitano entrambi. Nel cast ci sono anche Malin Akerman, Cecile Cubiló, Jim Klock, Harrison Stone, Creek Wilson, Kendall Wakefield, Meg Biddle Smith e Billy Culbertson.