Jeff Koons. Un ritratto privato: il nuovo documentario di Pappi Corsicato alla Festa del cinema di Roma

Dopo il bellissimo ritratto di Julian Schnabel, Pappi Corsicato torna al documentario per raccontarci uno dei personaggi di maggior successo del mondo dell'arte in Jeff Koons. Un ritratto privato. Presentato alla Festa del cinema di Roma, arriva in sala dal 23 al 25 ottobre.

Noto per i suoi film coloratissimi e originali, il regista napoletano Pappi Corsicato è anche un apprezzato documentarista, che ha raccontato il mondo dell’arte internazionale con una serie di film che hanno portato lo spettatore all’interno della mente e dei processi creativi dei più grandi – e spesso altrettanto discussi – artisti contemporanei, italiani ed esteri. Dopo il suo bellissimo L’arte viva di Julian Schnabel, il nuovo lungometraggio, Jeff Koons. Un ritratto privato, si inserisce in questo filone creativo dell'autore. Presentato fuori concorso nella sezione Freestyle della Festa del cinema di Roma, il film arriverà in sala per tre giorni, dal 23 al 25 ottobre.

Chi è Jeff Koons

Se il nome di questo artista non vi è familiare (in Italia lo si conosce probabilmente più per la sua love story con Ilona Staller e per l’aspra battaglia per la custodia del figlio Ludwig), avrete sicuramente presente le sue opere, sculture che ripropongono in chiave gigantesca e pop oggetti di uso quotidiano (supervisionate e rifinite con un perfezionismo esasperante da lui e costruite con l’aiuto di una vera e propria factory): dai primi lavori, gli aspirapolveri in teche di vetro e le palle da basket in sospensione nel liquido, ai Ballon Dog, riproduzione di cagnolini fatti coi palloncini, ai cappellini da party, le statue di icone pop come Michael Jackson con lo scimpanzé Bubbles, l’incredibile Hulk, il Coniglio (Rabbit nel 2019 è stato venduto per 91 milioni di dollari!), oggetti di rara bellezza che appagano lo sguardo celebrando l’effimero e che i milionari si contendono in tutto il mondo. Proveniente da un ambiente medio-borghese (padre arredatore d’interni e commerciante di mobili, madre sarta) e cresciuto felice nelle campagne della Pennsylvania, fin da piccolo Jeff Koons si distingue per l’amore e la passione per il disegno. Si trasferisce a New York e lavora come broker prima di sfondare nell’ambiente e diventare uno dei giovani talenti di maggior successo presso la critica, i galleristi e i collezionisti, nonostante gli inizi zoppicanti che lo costringono a un ripensamento ma non all'abbandono della sua urgenza creativa. Oggi Koons ha 68 anni, è un sorridente signore che ha mantenuto l’aria simpatica ed aperta che aveva da ragazzino e può fregarsene dei detrattori che lo considerano kitsch e disprezzano il suo lavoro. Ha ricomprato la fattoria dei nonni paterni, ha otto figli (sei dalla seconda moglie, la sua ex assistente Justine), è perfino riuscito a ritrovare la maggiore, data in adozione dalla madre appena nata, e vive immerso nella natura, riproducendo in grande i sogni e i giochi che gli davano gioia da bambino e guadagnando cifre da nababbo.

Jeff Koons. Un ritratto privato: la ricchezza di un documentario rivelatore

Ancora una volta Pappi Corsicato riesce nell’impresa (qua più difficile, visto che con Koons, conosciuto attraverso Schnabel, non aveva l'amicizia di vecchia data che ha con quest’ultimo) a nascondersi dietro l'obiettivo, mettendo in primo piano l’artista che si sente talmente a suo agio da ricordare episodi anche dolorosi della sua vita passata e rivelargli cose che nessuno sapeva. Entra al posto nostro nel suo ufficio, in casa sua, parla coi figli, la sorella, la moglie, le persone che lo hanno scoperto e rappresentato, i critici d'arte e Stella McCartney, che con lui ha realizzato una celebre collezione di moda. Lo segue nella preparazione e nell'allestimento delle sue bellissime mostre in Qatar e a Hydra, per cui crea un gigantesco sole apollineo che altro non è che una pala eolica. Ne esce il racconto di un artista, e di un uomo, che sembra quasi troppo in pace con se stesso per essere vero. Se vi accosterete a Jeff Koons con diffidenza resterete sicuramente sorpresi nel vedere questo film che lo rivela, e che diventa un altro indispensabile tassello di un’opera di divulgazione non banale e mai scontata dell’arte contemporanea, proprio quella che lascia perplessi e scettici molti di noi comuni mortali ma che non manca di affascinarci con la sua continua evoluzione. Un'evoluzione che si deve anche a personaggi come Jeff Koons, che ci fa perfino tenerezza quando, tra tutte le cose che può permettersi, quella di cui va più orgoglioso è una diligenza d’epoca, rimessa a nuovo, appartenuta a Jack Palance. In fondo l’arte serve anche a ricordarci quanto ci divertivamo da bambini a inventare mondi pasticciando coi colori e creando con la plastilina, come suo figlio Ludwig, colorati ammassi astratti che ci sembravano bellissimi e a cui Jeff Koons rende omaggio in una delle sue sculture più famose. Se un artista mette se stesso e le sue esperienze nelle sue opere, piaccia o meno, questo discusso protagonista dell’arte contemporanea lo ha fatto all'ennesima potenza durante tutta la sua carriera, mettendosi anche in gioco in prima persona e letteralmente a nudo nella serie “Made in Heaven”, realizzata con l’allora moglie Ilona Staller, in cui perfino la pornografia diventa un atto naturale e innocente prima della cacciata dal Paradiso Terrestre.