Jeanne du Barry: ecco il primo trailer ufficiale del film con Johnny Depp che aprirà Cannes 2023

Annunciato ieri sera come film d'apertura della 76esima edizione del Festival di Cannes, diretto e interpretato da Maïwenn, Jeanne du Barry, con Johnny Depp nei panni di Luigi XV arriverà prossimamente in Italia con Notorious Pictures. Ecco il trailer ufficiale.

Il film, che racconta la vita, l'ascesa e la caduta della celebre favorita di Re Luigi XV, e che è diretto e interpretato nel ruolo della protagonista da Maïwenn, con Johnny Depp nel ruolo del Re, arriverà in Italia prossimamente distribuito da Notorious Pictures, in data che verrà annunciata a breve. Nel cast anche le star Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair.

Ecco il trailer ufficiale originale di Jeanne du Barry:



Jeanne du Barry: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l'altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte...

Jeanne du Barry è il sesto film da regista di Maïwenn, che a Cannes è stata in concorso nel 2011, vincendo il Premio della Giuria, per Polisse, per poi essere nuovamente in Selezione Ufficiale quattro anni dopo con Mon Roi, che è valso il premio come Migliore Attrice a Emmanuelle Bercot.