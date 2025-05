Jaws @ 50: il trailer del documentario che promette di racconta "la storia segreta definitiva" di un capolavoro

News Cinema

Debutta in streaming l'11 luglio su Disney+ un film che racconta tutto, ma proprio tutto, sulla lavorazione di Lo squalo di Steven Spielberg. Ecco il trailer di Jaws @ 50.

Non è solo il film che fatto nascere in generazioni di spettatori un sacro terrore dei più temuti predatori dell'oceano. Non è solo quello che ha inventato il concetto moderno di blockbuster. Lo squalo è un grandissimo film, un vero capolavoro, uno dei film che molti critici e esperti considerano tra i migliori della storia del cinema.

Uscito il 20 giugno del 1975, questo film fondamentale e seminale (da lì sono nati tutti gli shark movie che contano milioni di appassionati in tutto il mondo) compie quindi cinquant'anni, e sono diverse le celebrazioni che lo riguardano: tra queste c'è l'uscita di un documentario che si intitola Jaws @ 50 che, come suggerisce il suo sottotitolo, promette di racconatare "la storia segreta definitiva" di quest'opera straordinaria che ha ridefinito i criteri di Hollywood e di tutto il cinema mondiale. Lo vedremo dall'11 luglio in streaming su Disney+.

Il film, che conta ovviamente sulla partecipazione del suo autore, Steven Spielberg, ripercorre lo straordinario percorso che ha portato il romanzo bestseller di Peter Benchley a diventare uno dei film più leggendari mai realizzati. Con rari filmati d'archivio e interviste con acclamati registi di Hollywood, i più importanti esperti di squali e ambientalisti, il documentario svela il caos che regnava dietro le quinte e racconta come Lo squalo abbia inventato il blockbuster estivo, ispirato una nuova ondata di registi e aperto la strada alla conservazione degli squali che continua ancora oggi.

Lo squalo è attualmente disponibile in streaming su NOW e a noleggio e in vendita su diverse piattaforme. Su Netflix è invece disponibile un interessante videosaggio di Sasha Stone intitolato "Summer of the Shark", parte della serie Voir, che racconta in maniera riuscita e personale l'impatto che il film di Spielberg ha avuto sull'immaginario collettivo e nella storia del cinema

