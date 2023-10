Jason Statham protagonista di un film scritto da Sylvester Stallone

News Cinema

Jason Statham sarà protagonista dell'action Levon's Trade, scritto da Sylvester Stallone e diretto da David Ayer, adattamento del primo romanzo dell'autore di fumetti Chuck Dixon.

Hanno già lavorato insieme nella saga dei Mercenari, ma questa volta Jason Statham e Sylvester Stallone collaboreranno in una forma diversa: Jason sarà protagonista e Sly sceneggiatore di Levon's Trade, adattamento del primo romanzo della serie omonima avviata da Chuck Dixon, già autore per la DC Comics. Si tratta di una storia action di puro genere, per la regia di David Ayer. Leggi anche Samaritan - In sviluppo il sequel del cinecomic con Sylvester Stallone

Levon's Trade, la trama del film con Jason Statham scritto da Sylvester Stallone